Lettre de rabbins israéliens à Donald Trump

Le forum rabbinique Pikouah’ Nefesh a adressé une lettre signée par 380 rabbanims et juges rabbiniques d’Israël au président Donald Trump après sa rencontre avec Mahmoud Abbas.

Dans cette lettre, ils expriment leur grande estime pour les efforts du nouveau président afin de faire avancer la paix au Proche-Orient. Mais ils soulignent en même temps que le concept de ‘territoires contre la paix’ s’est effondré depuis longtemps: « Depuis 25 ans il a été prouvé à maintes reprises que toutes les négociations basées sur ce principe n’ont entraîné que regain de violences, terrorisme et dangers croissants pour la population israélienne ».

Les rabbanim font également référence au Talmud et au Shoulh’an Aroukh’: « Toute négociation qui inclurait la cession de territoires d’Erets Israël à des non-juifs n’amènera pas la paix bien au contraire, elle augmentera la violence » citent-ils.

Ils concluent leur appel ainsi: « Si les Etats-Unis sont sincères dans leur volonté de promouvoir la paix entre les deux parties, il n’y a qu’une seule voie possible: déclarer que la Judée-Samarie et Jérusalem resteront dans les mains d’Israël et qu’il n’y aura jamais d’Etat palestinien en Erets Israël. Ce n’est qu’avec ce point de départ qu’une paix sera un jour possible ».

