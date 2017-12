Lettre de lycéens de gauche pour refus de servir dans Tsahal

Soixante-trois lycéennes et lycéens ont signé et publié une lettre exprimant leur refus de servir dans Tsahal « pour raisons de conscience ». Ils ont adressé personnellement cette lettre au Premier ministre, au ministre de la Défense, au chef d’Etat-major et au ministre de l’Education.

Ils justifient notamment leur refus par le fait que « la gouvernement israélien pratique une politique raciste, en instituant une loi pour les israéliens et une loi pour les palestiniens »!!! « Nous ne voulons pas participer à l’occupation et à l’oppression du peuple palestinien qui établit une différence entre êtres humains et les sépare en deux camps ennemis » écrivent-ils aussi.

La députée Shouli Moualem (Habayit Hayehoudi), qui a perdu son premier mari dans la catastrophe des hélicoptères, a réagi ainsi: « Et c’est après ce genre de lettre que l’on s’étonne que le sionisme-religieux prend aujourd’hui une place majeure dans l’armée ».

Mais la réaction la plus virulente – et inattendue – est venue de Rani Rahav, directeur d’une société de relations publiques et surtout l’une des icônes du monde « branché tel-avivien ». Voici que ce qu’il a écrit à ce groupe de lycéens:

« Honte à vous!! Où croyez-vous que vous vivez? A Monaco?? Nous avons des ennemis de tous les côtés, jusqu’à l’Iran, et même la Corée du Nord! Alors si cela ne vous convient pas, prenez vos affaires et disparaîssez de notre vue! Allez au diable et ne revenez plus ici. Que les Allemands ou les Américains vous jettent un jour de chez eux. Vous ne méritez pas de vivre dans ce pays si vous refusez de faire l’armée pour des raisons de conscience. Ma consience, celle de mon fils ou de tous les autres soldats de Tsahal n’est pas meilleure que votre conscience moralisatrice. Quant un terroriste arrive, il ne cherche pas à savoir qui a la meilleure conscience, il tue les premiers qu’il rencontre. Et si un jour une armée étrangère pénètre dans le pays, elle nous tuera tous, sans distinction de conscience! Alors, ou bien vous effectuez votre service militaire ou vous fichez le camp d’ici. Et en vérité, si cela dépendait de moi, je ferais voter une loi qui vous interdirait de travailler ici et même de vivre ici. De mon point de vue, demandez l’asile politique pour ‘raisons de concience’ dans un pays pur qui peut-être acceptera d’accueillir des gens comme vous!! »

On ne pouvait mieux répondre.

Photo illustration