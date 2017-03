L’étonnante déclaration du Président Slovaque au Président Rivlin……

Le président Israélien Reuven Rivlin et sa femme, Nechama ont dîné mercredi soir avec le Président de la Slovaquie, Andrei Kiske, qui , durant son discours prononcé lors du diner, a fait une étonnante déclaration……Détails…….



Le Président de la Slovaquie est en visite officielle avec son épouse. Durant son discours, le Président Kiske a déclaré :

« Quand j’avais 27 ans, je suis parti aux Etats-Unis. Ma femme est restée ici avec les enfants. Comme je ne trouvais pas de travail en tant qu’ingénieur, j’ai travaillé un temps dans une station service.

Mon patron était un juif Ukrainien, j’ai vu alors comment la communauté juive était unie et quand je suis rentré chez moi en Slovaquie, je me suis aussi demandé ‘Pourquoi ne deviendrais-je pas juif ?’.

J’ai vraiment admiré cette communauté et cette rencontre a eu un grand impact dans ma vie, cette communauté est la plus grande source d’inspiration que j’ai reçu. Lorsque vous avez un problème, vous travaillez avec passion pour trouver une solution, vous travaillez dur et vous savez que vous pouvez le solutionner.

Le grand défi de nos jours est de savoir comment faire de nos rêves une réalité. Que pouvons-nous faire quand nous voyons que le monde devient de plus en plus radicale, de plus en plus dangereux ? Je pense que la réponse est que nous devons nous soutenir ensemble derrière nos valeurs, comme cela est le cas dans votre communauté ».

Dans son allocution de bienvenue à son homologue slovaque, Rivlin a déclaré:

« Israël a dû surmonter son manque de ressources naturelles, surmonter sa taille limitée, ainsi que de nombreux défis géopolitiques.

Avec une tradition intellectuelle impressionnante et un capital humain extraordinaire, nous avons choisi d’investir dans l’innovation, cela était la solution la plus logique, nous sommes devenus un acteur de premier plan dans les hautes technologies, l’irrigation, les technologies agricoles et dans de nombreux autres domaines.

Nous ne croyons pas qu’il est bon de vivre en vase clos et à ce jeu nous sommes nuls, nous nous efforçons de partager nos connaissances et nos réalisations avec nos amis, nous croyons fermement à la en coopération mondiale.

Source Koide9enisrael