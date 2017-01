L’Ethiopie achète des blindés israéliens

Le site Israel Defense rapporte que l’armée éthiopienne a commandé à Israël 75 véhicules blindés de transport de troupes 4X4 de type THUNDER. Ce véhicule multi-fonctions peut contenir douze hommes. Il peut servir au transport de soldats, de policiers ou de blessés. C’est la firme israélienne GAIA Automotive Industries Ltd. qui fournira ces véhicules. Les cinq premiers seront fabriqués dans une usine en Ethiopie sous la supervision de techniciens israéliens puis dans un second temps GAIA AI Ltd. installera une usine en Ethiopie où les soixante-dix autres véhicules seront fabriqués par des inénieurs et techniciens locaux.

Photo Illustration