L’Espagne honore le directeur de Yad Vashem

La Grand Croix de l’Ordre du mérite civil, prix prestigieux du roi d’Espagne Juan Carlos, va être décernée au directeur de Yad Vashem Avner Shalev ‘pour sa contribution à la commémoration et à l’enseignement de la Shoah en Israël et dans le monde entier’. La médaille lui sera remise au cours d’une cérémonie qui aura lieu en la résidence de l’ambassadeur d’Espagne en Israël Fernando Carderera.

Cette décoration de la royauté espagnole, créée en 1926, vise à récompenser des citoyens locaux ou étrangers qui ont apporté une contribution exceptionnelle à l’Espagne. Par le passé, des chefs d’Etat et des souverains ont reçu cette distinction. Plus récemment, des Israéliens ont déjà été distingués : parmi eux, on peut citer l’ancien président Itshak Navon z’l et l’écrivain Amos Oz.

Avner Shalev a été nommé directeur de Yad Vashem en 1993. Depuis qu’il occupe ce poste, il a procédé à des changements importants au sein du mémorial. Il a notamment initié un programme de développement visant surtout à maintenir le souvenir de la Shoah au XXIe siècle. Un musée sur l’histoire de la Shoah a, dans ce cadre, ouvert ses portes et Avner Shalev en est le conservateur.

Son travail à Yad Vashem a déjà été largement reconnu en Israël et à l’étranger. Yad Vashem a reçu notamment en 2003 le Prix Israël et en 2014, Shalev a reçu la médaille du président des mains de Shimon Pérès.