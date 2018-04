Les sportifs israéliens privés de championnat du monde de Taekwondo !

Une fois de plus, les sportifs israéliens feront les frais de la passivité et de la dhimmitude des Fédérations sportives internationales. Ainsi, les israéliens ne seront pas autorisés à participer aux championnats du monde junior de Taekwondo qui se tiendront du 6 au 13 avril à Hammamet, en Tunisie…….Analyse………



Selon le site “Tunisie Tribune”, vendredi matin, le tribunal de première instance de Tunis a obligé le président de la Fédération tunisienne de taekwondo et président du comité d’organisation du championnat du monde junior à Hammamet, Ahmed Gaaloul, d’interdire l’accueil et l’hébergement de taekwondistes israéliens !

Une organisation qui luttent contre la normalisation des relations avec Israël avait déposé une requite en justice afin d’interdire la venue des israéliens.

Ainsi, Nicole et Dana Azran, Abysha Samberg et Adamas Pashkovsky, quatre taekwondistes israéliens qui devaient participer aux Championnats du monde, ne pourront donc pas, à priori, participer à la compétition.

Du coté de la Fédération internationale de Taekwondo, c’est le silence complet.

Personnellement, je me demande si toutes ces Fédérations sportives ne seraient pas un peu complices des ces agissements anti-sportifs et clairement racistes.

En effet, cette affaire n’est qu’une éniéme affaire permis des dizaines d’autres alors comment expliquer que des compétitions internationales soient encore organisées dans des pays musulmans ?Dhimmitude….Quand tu nous tiens……

Source Koide9enisrael