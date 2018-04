LES SALADES DE Samantha BERGUIG

Aubergine au Chili

INGRÉDIENTS

1 aubergine

1/2 oignon rouge

3 gousses d’ail

Chili matok

Sauce soja sucrée

Vinaigre balsamique

Sel poivre

Persil

Préparation:

Couper l’aubergine en cubes.

Faire chauffer une poêle avec un fond d’huile et les mettre à frire sur feu moyen.

Laisser macérer le 1/2 oignon rouge dans un peu de vinaigre balsamique et du sel.

Mélanger l’aubergine, l’oignon et 3 gousses d’ail coupées en petits morceaux. Ajoutez 2 cuillères à soupe de chili doux, 3 cuillères à soupe de soja sucré, du poivre et un peu de persil.

Salade d’aubergines panées

INGREDIENTS

1 aubergine

Chapelure

Œuf

Sésames

Préparation

Couper 1 aubergine en rondelles d’1 cm, les saler et les tremper dans l’œuf puis dans la chapelure/sésames et les frire des deux côtés à feu moyen dans une poêle avec un bon fond d’huile.

Salade aubergine zaalouk

INGREDIENTS

Une aubergine

Un citron

1 poivron rouge

1 piment vert

Cumin

Gousses d’ail

Sel poivre cumin

Coriandre fraîche

Préparation:

Griller une aubergine au four ou sur la grille de tous les côtés. Retirer la peau, mettre dans une passoire avec le jus d’1/2 citron pendant 20 min. Griller 1 poivron rouge et 1 piment vert et les couper en petits morceaux. Écraser l’aubergine à la fourchette, ajouter les poivrons et les piments. Epicer: sel, huile, 1/2 cc de cumin, 2 gousses d’ail en petits morceaux, poivre et coriandre.