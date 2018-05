Les mensonges et les ruses des Iraniens passés au crible par Freddy Eytan

Un Etat se mesure à ses capacités économiques et militaires et à ses valeurs démocratiques, mais rares sont les pays de la planète capables d’accomplir des « missions impossibles » et spectaculaires au-delà de leurs frontières.

Pénétrer dans le sacro-saint des régimes totalitaires, ramener depuis plusieurs milliers de kilomètres un butin fantastique de documents confidentiels des archives atomiques ultra-secrètes.

Les dernières révélations du Premier ministre Nétanyahou prouvent une fois encore que l’Etat juif observe et contrôle à la loupe les intentions, les capacités et les ruses de nos ennemis.

Les révélations du Premier ministre israélien ont voulu atteindre plusieurs objectifs tactiques et stratégiques :

Le vrai visage des Ayatollahs, les mensonges et les ruses.

Le désarroi et l’impuissance des inspecteurs de l’Agence internationale de l’Energie atomique.

Le mauvais accord signé à Vienne et la poursuite du projet nucléaire.

L’obsession d’Obama de négocier à tout prix avec les Ayatollahs devant la bonne coordination actuelle avec l’administration Trump.

L’hypocrisie des Européens pour des raisons mercantiles.

La fragilité du régime iranien face à leurs menaces de représailles.

Les avertissements et actions préventifs à la présence militaire iranienne en Syrie et du Hezbollah au Liban.

La forte dissuasion israélienne et le bras long sur le plan militaire.

Les capacités spectaculaires et clandestines du Mossad et l’infiltration en Iran.

Nous le constatons donc à chaque fois, le fabuleux renseignement que possèdent les services secrets israéliens dans les Etats arabo-musulmans et ailleurs, et les exploits que les agents du Mossad accomplissent chaque jour dans des zones de danger, dépassent l’entendement, et l’imaginaire des films hollywoodiens du célèbre James Bond.

Il est regrettable que les médias internationaux ainsi que certaines chancelleries minimisent et critiquent la portée de l’exploit en Iran comme il l’ont fait quand Israël a bombardé les sites nucléaires en Syrie et à Bagdad. Pis encore, ils mettent en relief les réactions des Iraniens et tentent de ridiculiser les révélations en parlant de recyclage d’informations et du fait que l’Iran respecte les accords signés. Comment refusent-ils de reconnaître que cela les concerne aussi et de saisir que l’Iran menace la stabilité et la paix dans notre région et à travers tous les continents ?

Soulignons une fois encore que le dossier nucléaire ne concerne pas la personne de Nétanyahou mais l’existence même de l’Etat d’Israël car l’Iran n’a pas renoncé à construire plusieurs bombes atomiques à des fins militaires et pour un but précis de détruire et de rayer de la carte l’Etat juif. Les dizaines de milliers de documents saisis dont une partie seulement a été révélée le prouvent clairement. Quant aux critiques sur la forme, et au show sur scène de Nétanyahou, il faut avouer qu’il s’agit bien d’un vrai phénomène. Les Israéliens peuvent en être fiers malgré les critiques dont certaines peuvent-être parfois justifiées.

