Le Jerusalem Post a repéré les inventions israéliennes qui ont changé nos vies.

1 – Le Dôme de fer

Il est le seul système capable d’intercepter des missiles et des roquettes. Le Dôme de fer a été développé en 2007 et est considéré comme l’une des inventions israéliennes les plus importantes et les plus influentes. Le Dôme de fer a intercepté plus de 1 700 roquettes et missiles tirés en Israël à partir de diverses régions, et le taux de réussite du système au cours de l’Opération Protective Edge en 2014 a été de 90%. Deux des plus grands avantages de ce développement technologique sont sa capacité à sauver la vie des citoyens israéliens et à protéger l’économie israélienne en temps de conflit près de la bande de Gaza.

2 – Waze

Waze est une application israélienne développée en 2006 pour la navigation routière GPS qui fournit une navigation pas-à-pas tout en fournissant simultanément des informations en temps réel sur l’itinéraire choisi, telles que le trafic et les limitations de vitesse. La société a été fondée et développée par Ehud Shabtai et a été acquise par Google en 2013.

3 – Les systèmes d’irrigation Netafim

Netafim a été fondée en 1965 par des agriculteurs du désert du Néguev qui ont exploré différentes solutions pour cultiver le sol du désert. Parallèlement à ses produits, Netafim fabrique et distribue des technologies de gestion des cultures, y compris des systèmes de surveillance et de contrôle. Pour mettre les choses en perspective, Netafim contrôle plus de 30% du marché mondial de l’irrigation au goutte à goutte dans le monde et les revenus enregistrés de la société ont dépassé 822 millions de dollars en 2015.

4 – La clé USB

M-Systems Ltd. est la société israélienne à l’origine de la production des produits de stockage de mémoire flash qui ont été conçus en 1989 par Dov Moran. Initialement commercialisé sous le nom de DiskOnChip, IBM a finalement acheté les lecteurs flash de M-Systems et le produit a reçu le prix le plus innovant d’EDN en 1995 et a ensuite évolué en Flash Drive et DiskOnKey.

5 – Le système d’aide robotique pour les chirurgiens