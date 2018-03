Les banques étrangères recommandent de miser sur le shekel

Suite à la publication des banques Merrill Lynch et Morgan Stanley le dollar a plongé et avoisine les 3.40 ILS.

« La BCI – Banque Centrale d’Israël – n’a pas réellement l’intention de lutter contre la tendance actuelle » pouvait-on notamment lire dans leur rapport.

Le shekel s’est encore renforcé suite aux recommandations de deux des plus grandes banques au monde, les banques Merrill Lynch et Morgan Stanley.

De fait, ces-dernières recommandent d’investir sur le shekel : « Ne tentez pas d’aller contre le courant, la BCI n’arrêtera pas le shekel », avant de renchérir « la vigueur du shekel convient à la BCI et cette dernière ne devrait plus entreprendre de plans de sauvetage massif du dollar ».

David Sebban