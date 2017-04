L’entourage de Netanyahou approuve le nouveau programme économique de Kahlon

Dans l’entourage du Premier ministre, on semble satisfait du nouveau programme du ministre des Finances Moshé Kahlon (Koulanou), dont il a exposé les grandes lignes ce mardi au cours d’une conférence de presse, même si Netanyahou n’a pas été averti au préalable de cette intervention devant les journalistes, ce qui a causé quelques frictions.

Parlant de ‘propositions dans la bonne direction’, les conseillers de Netannyahou ont indiqué qu’elles seraient considérées positivement. Ils ont souligné, à cette occasion, que la politique du gouvernement était notamment de réduire la cherté de la vie et d’encourager les gens à sortir travailler.

Le nouveau programme de Kahlon, ‘Neto Mishpaha’, comprend l’octroi de subventions pour les cantines des enfants scolarisés, des allocations supplémentaires aux parents salariés d’enfants âgés de moins de six ans, des réductions d’impôts et de taxes d’importation sur les vêtements d’enfants, sur les chaussures et sur les téléphones cellulaires, etc. Le Trésor estime que ces mesures permettront d’augmenter le budget net des foyers israéliens de milliers de shekels par an.