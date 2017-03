L’émissaire de l’Onu dénonce la construction dans les ‘implantations’

L’émissaire de l’Onu au Proche Orient Nikolay Mladenov a critiqué vendredi, lors d’un débat au Conseil de Sécurité, ‘le rythme accéléré de la construction dans les implantations par rapport à 2016’. Il a ensuite prétendu que ‘les colonies étaient l’un des plus grands obstacles à la paix’.

Mais il a également dénoncé les tirs de roquettes provenant de Gaza sur le sud d’Israël, estimant qu’il s’agissait d’un ‘développement inquiétant et déplorable de la situation que l’Autorité palestinienne ne condamnait pas’.

Il a ajouté que « la poursuite des incitations à la violence contre les Juifs de la part ‘d’extrémistes’ du Hamas ou d’autres organisations palestiniennes était inadmissible et portait atteinte à la confiance et aux chances de paix ».

L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Danny Danon a réagi aux propos de Mladenov en disant que ‘les implantations ne constituaient pas un obstacle à la paix’ et que ‘les incitations à la violence et le terrorisme palestinien étaient la cause de l’impasse’. Il a ajouté : « On ne peut pas mettre sur le même plan le terrorisme entrainant le meurtre d’Israéliens innocents et la construction de maisons ». Et de conclure : « Cette obsession aveugle contre Israël doit cesser ».