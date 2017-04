Législatives : Le parti Français et Musulmans tente sa chance dans le 93 et le 94

Leur parti n’a qu’un an mais il risque de détonner au milieu des partis traditionnels lors des législatives. Français et Musulmans, tel est son nom, compte présenter cinq candidats en Seine-Saint-Denis et un dans le Val-de-Marne, dans la 3e circonscription, la liste n’étant pas entièrement close.

Le choix de la Seine-Saint-Denis ne doit rien au hasard. « C’est le département où l’on trouve le plus fort taux d’abstention, le taux de délinquance le plus élevé, là où les besoins des services publics sont les plus importants, bref c’est à toutes ces urgences que nous voulons répondre », insiste Khalid Majid, porte-parole du parti.

Le programme de ce tout jeune parti est basé sur « une éthique musulmane en parfaite adéquation avec les valeurs républicaines ». Mais son positionnement est plus compliqué à déterminer sur l’échiquier politique puisqu’il se prétend « ni de droite, ni de gauche, ni du centre ».

« Dans les partis traditionnels, les musulmans n’ont pas la parole, martèle Nizarr Bourchada, président du parti. Quand nous avons été stigmatisés, après les attentats, qui est monté au créneau pour nous défendre ? Personne. Alors que nous avons été tout autant victimes de cette folie. » En vrac, ses représentants défendent le partage du temps de travail, la transition écologique, l’exemplarité et la moralité, la défense de la loi de 1905 qui sépare la religion et l’état… « Je suis contre le menu hallal à l’école mais favorable aux menus végétariens, ce qui permet de contenter tout le monde, poursuit le président de Français et Musulmans. Je suis français et fier de l’être ».

Le parti cherche à « donner la parole à ces citoyens de culture, de confession musulmane qui en ont assez de servir tantôt de tremplin à certains responsables politiques, tantôt de marchepied électoral à d’autres pseudo-élites », tout en se défendant de tout communautarisme. « Nous ne sommes pas plus communautaires que les Républicains, par exemple, quand François Fillon met en avant sa religion chrétienne » rétorque Khalid Majid, porte-parole du mouvement. Parmi les dix préoccupations de sympathisants, issues d’une consultation sur Internet, sept concernent la défense de l’état palestinien et de la culture islamique. « Nous jouons la transparence et ces questions interpellent nos adhérents mais ce n’est pas forcément nos priorités », tempère Nizarr Bourchada.

Les candidats en Seine-Saint-Denis : Samir Laïdi, conseiller municipal à Saint-Ouen (1ère circonscription), Mossaab Ouertatani (2e circonscription), Lahcène Charrouf (4e circonscription), Hanan Zahouani (5e circonscription), Jimmy Parat, conseiller municipal à Bagnolet (7e circonscription).