LEGISLATIVES 8e circonscription: Meyer Habib reélu – les résultats (presque définitifs)

Le seul élément qui avait manqué au député sortant Meyer Habib lors du 1er tour avait été la mobilisation de l’électorat franco-israélien. Entre les deux tours une véritable mobilisation a eu lieu en Israël parmi les soutiens du député afin d’amener les électeurs aux urnes. C’est mission acomplie. Pour le 2e tour, la participation a été bien plus élévée en Israël, contrairement aux autres pays de la circonscription, ce qui a permis une victoire nette et méritée de Meyer Habib.

Sur Facebook, après avoir remercié le Créateur et récité la bénédiction de « shehé’heyanou », Meyer Habib a tenu à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à sa victoire. « Ce n’est pas ma victoire, mais notre victoire collective », a indiqué le député réélu. Il a salué la perdante Florence Drory et a assuré qu’il sera le député de tous les français de la 8e circonscription. Concernant Israël, il a promis qu’il poursuivra son travail pour renforcer les relations franco-israéliennes, pour lutter contre le terrorisme et plaider en faveur d’Eretz Israël dans son intégralité et Jérusalem sa capitale éternelle et indivisible.

RESULTATS PRESQUE DEFINITIFS A 23h00: (Source: jssnews.com)

TOTAL ISRAEL: Meyer Habib : 87% soit 6936 voix au total!

Tel-Aviv (Bureaux 7, 8, 9, 10, 11):

Meyer Habib: 1485 voix

Florence Drory: 382 voix

Ashdod 1 & 2 :

Meyer Habib: 882 voix

Florence Drory: 32 voix

Nul: 1

Haïfa (Bureaux 1 et 2):

Meyer Habib: 318 voix

Florence Drory: 104 voix

Be’er Sheva:

Meyer Habib: 135 voix

Florence Drory: 48 voix

Netanya (Total):

Meyer Habib: 1464 voix

Florence Drory: 44 voix

Blancs et nuls: 11

Jérusalem (Romain Gary):

Meyer Habib: 628 voix

Florence Drory: 67 voix

Jérusalem (Consulat Général):

Meyer Habib: 140 voix

Florence Drory: 104 voix

Jérusalem (Havat Hanoar):

Meyer Habib: 721 voix

Florence Drory: 72 voix

Jérusalem (Haneviim):

Meyer Habib: 1027 voix

Florence Drory: 98 voix

Eilat:

Meyer Habib: 146 voix

Florence Drory: 21

**********************

ITALIE:

Gênes (bureau 2):

Meyer Habib: 32 voix

Florence Drory: 105 voix

Milan (total)

Meyer Habib: 256 voix

Florence Drory: 956 voix

Naples et Palerme (Résultats non définitifs)

Participation 6% seulement.

Florence Drory 105 votes

Meyer Habib 32 votes

Turquie:

BV 2 Istanbul:

Meyer Habib: 11 voix

Florence Drory: 115 voix

Blancs: 17

BV 1 Izmir:

Meyer Habib: 12 voix

Florence Drory: 53 voix

Blanc: 1

Nul: 1