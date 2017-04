Après une baisse significative, le mois dernier, de 2,3 %, le prix du carburant va augmenter légèrement, à partir de dimanche soir 30 avril à minuit, de 1 %. Le litre d’essence 95 octanes passera à 6,02 shekels, ce qui correspond à une hausse de 6 agouroth. Début mars, les prix avaient baissé de 6 agourot, et quelques semaines plus tard, on assistait à une nouvelle réduction de 14 agourot par litre.