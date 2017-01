L’éducation à Jérusalem-Est pointée du doigt

En séance de la commission de l’Education, la députée Dr. Anat Berko (Likoud) a sévèrement pointé du doigt le contenu des programmes scolaires dans la partie orientale de Jérusalem: « Nous finançons nous-mêmes une immense machine d’incitation contre nous! », a notamment dit la députée. Devant les autres membres de la commission, elle ne s’est pas contentée d’accuser mais elle a apporté des ouvrages scolaires utilisés dans l’une des écoles d’un quartier arabe de la capitale dans lesquels on voit clairement que l’enseignement qui y est dispensé nie le droit d’Israël à exister et pousse à la haine et au meurtre.

La députée a également souligné que des membres du Fatah ou des dignitaires religieux musulmans antisémites font partie des membres de la commission qui fixe les programmes scolaires! Elle cite par exemple l’ancien « mufti de Palestine » Akrama Tsabri, virulent antisémite mais dont le coeur continue à battre grâce à la médecine israélienne.

Dr. Anat Berko a cité de nombreux exemples de livres dans lesquels la carte d’Israël est remplacée par celle de « Palestine », dans lesquels apparaissent des photos de « shahids » ou des images de soldats israéliens qui maltraiteraient des vieillards et des enfants. Bien évidemment, ces ouvrages suivent la ligne de l’Autorité Palestinienne et évoquent aussi le retour futur de tous les « réfugiés ».

Le financement de ce système scolaire provient du ministère de l’Education mais aussi du Qatar!

La députée a appelé à une sérieuse reprise en main de ce système par le ministère de l’Education: « Nous sommes en train de leur fournir nous-mêmes la corde pour nous prendre », a-t-elle conclu.

Vidéo:

המצב היום במערכת החינוך במזרח ירושלים הוא כזה שאנחנו מממנים את התליינים שלנו. כן, כן. אנחנו מממנים את ההסתה נגדנו! את אותה מערכת הסוציאליזציה הזו של הילדים הפלסטינים שכל מטרתה לעשות להם שטיפת מוח ולתעל אותם לשנאת יהודים ולביצוע פיגועי טרור.נשמע לכם מופרך? אז בואו נעבור לממצאים.לדיון בנושא היום בוועדת חינוך הגעתי ממוסמכת, כמו שאני תמיד נוהגת לבוא. עמודי הפייסבוק של עמותת אלראזי ושל מנהלת בית הספר הרב-נתיבי בשועפט מרשת סכנין, אגב, במימון מלא של משרד החינוך הישראלי, מדברים בעד עצמם. הם מלאים בתמונות דם, רצח ושלילת קיומה של מדינת ישראל. מנהלת בית הספר בעצמה מובילה את החינוך לשנאה, שקר ואלימות. היא גם טורחת לתעד את הפעילויות הבית ספריות באתרי אינטרנט נבחרים.ומי חבר בעמותה הזאת? איש הפתאח, חאתם עבד אל-קאדר, איש הדת, עכרמה צברי, שהיה המופתי של פלסטין, שהלב שלו פועם בזכות מערכת הרפואה הישראלית וזה לא מפריע לו לקלל כל היום את מדינת ישראל.בין הממצאים ניתן למצוא את מפת מדינת ישראל מכוסה, או יותר נכון קבורה, מתחת לדגל ״פלסטין״. תמונה אחרת מציגה את הביתנים בבית הספר הרב-נתיבי: תמונות שאהידים, מעבר קלנדיה, "אוטובוס השיבה", תמונות המציגות את חיילי צה"ל כמתעללים בנשים וזקנים.ומי מסייע במימון חגיגת ההסתה והרעלת מוחות הילדים הפלסטינים? הקטארים, שמזרימים לשם כסף בלי סוף, במקביל לכסף שהם מזרימים לדאע"ש.אז למה אנחנו צריכים לממן את זה? אין ספק שאין שם בעיה של כסף…אסירים ביטחוניים, כדוגמת בעלה של אותה מנהלת, לא צריכים ללמד בבתי ספר ובטח שלא לקבל משכורת על חשבון משלמי המיסים הישראלים ממשרד החינוך.יש לעצור את המימון ובמקביל להגביר (או עדיף להחליף) את הפיקוח והאכיפה של משרד החינוך.אגב, כל הדיון הזה התנהל כשברקע תערוכת ציוריו של סגן הדר גולדין ז"ל. האויב שהרג אותו ניזון מאותה מערכת הסתה, הפעם בחסות אונר"א, שמתקיימת ברצועת עזה. מה יש עוד לומר? נורא. Posted by ‎ד"ר ענת ברקו – Dr. Anat Berko‎ on Montag, 30. Januar 2017

Photo Yonatan Sindel / Flash 90