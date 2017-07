Une leçon de sionisme donnée au gouvernement par un dirigeant druze

Il y a une semaine, le ministre Ayoub Kara prononçait une discours vibrant en faveur du sionisme, discours que rarement on entendrait aujourd’hui dans la bouche d’un homme politique israélien. Cette fois-ci, c’est Ayal Ass’ad, président du Forum druze au parti Habayit Hayehoudi. Sur fond de troubles autour du Mont du Temple, il lance un appel au leadership israélien et lui conseille…de faure preuve d’un peu plus de foi! Il convient de publier ici les passages essentiels de son appel qui est une véritable leçons de sionisme authentique et décomplexé. Comme Jethro, ancêtre des Druzes jadis avec Moïse, Ayal Ass’ad adresse avec fougue des recommandations utiles aux dirigeants d’Israël.

« Où est la voix du ministre de la Défense Avigdor Lieberman? Retirer les portiques de sécurité n’a-t-il pas de conséquences sur la sécurité? Assez avec la capitulation face aux organisation terroristes! Assez avec la capitulation face à des terroristes qui en même temps profitent de tous les bienfaits que l’Etat juif leur procure! Assez avec cette politique de retenue! Israël a besoin d’un leader fort et courageux. Le sang de nos soldats et de nos policiers ne doit pas être versé en vain! Il faut impérativement rétablir la dissuasion!

Avigdor Lieberman, que voulez-vous laisser aux générations suivantes? Dans la situation actuelle, vos seuls acquis sont politiques. Désormais il faut penser à des moyens de rétablir la sécurité pour les citoyens d’Israël (…) J’ai eu l’occasion de servir à Gaza lors de Tsouk Eitan, au Liban lors de la 2e Guerre du Liban et j’y ai malheureusement perdu des amis. Mais jamais la douleur ne m’avait frappé autant que celle de ne pas entendre la voix du ministre de la Défense en ces jours. Je me souviens lorsque vous étiez sur les bancs de l’opposition. Chaque jours nous avions droit à une entrave au politiquement correct de votre part. Alors de grâce, abandonnez le politiquement et faites ce qui est correct!

Mon parti, Habayit Hayehoudi, est également tombé dans le panneau. Nous avons lutté pour que vous obteniez le poste de la Défense dans l’espoir de voir un vrai gouvernement de droite voit le jour. Mais nous avons au contraire obtenu un gouvernement qui démantèle des villages juifs, qui chasse des juifs de chez eux et un gouvernement qui néglige la communauté la plus fidèle à l’Etat d’Israël. Un gouvernement qui abandonne ses soldats, un gouvernement qui plie devant le terrorisme, qui n’est pas capable de brider les juges à la Cour suprême, qui obéit aux ordres des Etats-Unis même si c’est en contradiction avec les intérêts du pays, un gouvernement qui est dominé par la peur de l’Apocalypse.

La décision de retirer les portiques est un symbole de faiblesse. Le peupe de l’Eternité est digne d’un leadership fort et solide, qui ne s’applatit pas et ne cède pas devant ceux qui désirent tuer des juifs. Il nous faut un gouvernement qui sera capable de chasser la Liste arabe unifiée à Gaza. En vrai et pas par des mots. La population d’Israël a besoin de chefs à l’image de Juda Maccabée qui sortit lutter victorieusement contre l’Empire greco-syrien. Le peuple d’Israël a besoin d’un peu plus de foi ainsi que des prières dans les synagogues et les maisons d’étude.

N’oubliez pas! Nous sommes au début de l’ère de la Geoula, des jours messianiques comme cela est décrit dans les livres de Zacharie et d’Ezéchiel…toutes la nations du monde vont monter à Jérusalem. Aujourd’hui, on nous lance un défi. Nous devons nous unir et lutter contre le terrorisme musulman. Il ne faut pas capituler et la décision du gouvernement de lundi soir est une capitulation qui exprime de la faiblesse et accorde une récompense aux terroristes. Celui qui croit que la famille Solomon a été assassinée à cause des portiques de sécurité montre qu’il lui manque une vis dans le cerveau. Mes amis, les Solomon ont été tués pour une seule raison: leur appartenance au peuple juif. Les policiers druzes qui ont été tués la semaine dernière l’ont été parce qu’ils symbolisaient la souveraineté israélienne sur le Mont du Temple. Mais il s’avère qu’il n’y a pa de souveraineté israélienne sur le Mont du Temple.

Lorsqu’un pays accueille dans ses hôpitaux des terroristes qui viennent de tuer et leur procurent des soins VIP, il est évident que cela encourage le terrorisme.

Naftali Benett! Il est temps de remplacer le ministre de la Défense, vous êtes le Juda Maccabée de notre époque. Vous êtes né pour guider le peuple d’Israël. D.ieu fera arriver votre heure! »

Ayal Ass’ad- Présidernt du Forum druze au parti Habayit Hayehoudi