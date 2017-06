Le leader musulman qui fait référence à la Torah par Jeff Seidel

Avant mon voyage à Istanbul, en Turquie, j’étais un peu sceptique quant à ce que serait le voyage. Istanbul a toujours été une ville de conquête, de l’Empire byzantin aux Romains, à l’Empire ottoman, la Turquie a une place unique dans l’histoire et Istanbul était le noyau. Autrefois connue sous le nom de « Constantinople », Istanbul est un site de beauté mais aussi de beaucoup de trafic. Actuellement 17 millions de personnes vivent à Istanbul entre les rives européenne et asiatique de la Turquie ; c’est le double de la taille de la population de l’État d’Israël. L’objectif de notre projet était d’être les invités du réseau d’A9 TV, qui ne m’a pas seulement interviewé sur leur principale émission de télévision principale et nous ont accueillis à un somptueux dîner du Ramadan de 760 invités, mais qui nous ont également exposés à la riche histoire et à la vie de la ville.

Notre premier jour a commencé un peu après notre arrivée à notre hôtel depuis l’aéroport avec le tour du Palais de Dolmabahçe, les quartiers opulents de nombreux sultans de l’Empire ottoman. Les portes du palais étaient les couloirs à la riche histoire et géographie d’Istanbul : la Porte du Sultan (Saltanat Kapısı), la Porte du Trésor (Hazine-i Hassa Kapısı) et la Porte du Bosphore. Nous avons également eu droit à une visite guidée du célèbre Bosphore, une visite en bateau du détroit du Bosphore, ainsi qu’à une visite du musée juif Neve Shalom de Turquie.

Après avoir terminé l’exploration de la vieille ville, nous nous sommes orientés dans une direction plus sérieuse, vers la communauté juive d’Istanbul. Bien que nous ayons été prévenus des précautions de sécurité strictes qu’ils ont prises, les voir dans le moment nous a ramené aux atrocités commises contre les juifs européens. En entrant dans la Synagogue d’Etz Ahayim (Arbre de la Vie), l’une des seules synagogues actives à Istanbul, nous avons dû remplir les mesures de sécurité appropriées pour entrer. Par exemple, on les a appelés à l’avance à propos de notre visite et nous avons dû remettre nos passeports et leur montrer d’autres documents pour vérifier qui nous étions. Une fois que nous avons pu accéder à la synagogue, nous avons pu sentir la fierté des confrères. Selon une tradition sépharade, le service était magnifique et les membres de la synagogue étaient un mélange de Turcs et d’Israéliens travaillant à Istanbul. Rencontrer ces personnes et voir leur lieu de culte était une expérience incroyable.

Rencontrer Adnan Oktar, le fondateur du Mouvement pour la culture de la paix et de la réconciliation et du réseau A9 TV, était une expérience en soi.

