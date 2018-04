LE VIDE GRENIER « CÉLINE, ANDRÉ ET RENÉ » :

LPH a interviewé Mme Jacqueline Rebibo, présidente de la Loge Robert Gamzon de la B’nai B’rit de Jérusalem, à propos de la reprise du traditionnel vide-grenier au profit des œuvres sociales…

Le P’tit Hebdo: En quoi consiste ce vide-grenier ?

Jacqueline Rebibo : Il s’agit d’un événement à la fois festif et utile. Toute personne qui possède des objets dont il n’a plus besoin vient les apporter à notre local (avant la date !) et durant une journée, ces objets peuvent être acquis à des prix modiques par les personnes intéressées. L’objectif étant bien-sûr de collecter des sommes d’argent au profit de familles dans le besoin.

Lph: Où va le produit de ces ventes ?

J.R.: L’intégralité du produit va à la Commission sociale de la Loge Robert Gamzon, qui aide des familles modestes, pas forcément francophones d’ailleurs. Nous envoyons des délégations auprès de familles dont nous avons entendu parler, afin de comprendre leurs besoins, puis nous aidons en fonction de l’urgence.

Lph: Depuis quand ce vide-grenier existe-t-il ?

J.R.: Il avait été initié dans les années 2009 par quelques chers membres aujourd’hui disparus, Céline Spira z.l., Henri Rebibo z.l. et René Cohen z.l. Malheureusement, cette manifestation avait été interrompue durant quelques années à cause de l’état de santé des personnes susmentionnées, mais après le décès l’an passé de notre chère sœur Céline Spira z.l., nous avons décidé de reprendre cette activité en sa mémoire ainsi que celle de nos frères et maris Henri et René, d’où le titre de cette journée.

Lph: Que peut-on apporter…ou ne doit-on pas apporter ?

J.R.: On peut apporter des livres, des petits meubles, des bibelots, de la vaisselle, des habits (en bon état, exceptés chaussettes, chaussures et petit linge…). Pas de cassettes vidéo non plus.

Lph: Quel message avez-vous pour encourager les gens à venir ?

J.R.: La journée « vide-grenier » est l’occasion à la fois d’accomplir une belle action de Tsedaka et aussi de passer un moment très convivial d’échanges et d’amitié autour des stands, à l’image d’un marché aux puces. Je tiens à rajouter que cette manifestation mobilise tous les membres et amis de la Loge Robert Gamzon et même au-delà, qui tiennent les différents stands. Nous vous attendons !

LE VIDE GRENIER « CÉLINE, ANDRÉ ET RENÉ » :

Quand ? Jeudi 10 mai 2018 de 10h à 18h

Où ? Sur l’esplanade du local de la Loge Robert Gamzon – Keren Hayesod 3 – Jérusalem

Renseignements pour le dépôt des affaires : Valérie Spira – 050/554.90.23

Propos recueillis par Shraga Blum