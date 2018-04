Le tourisme entrant continuer à grimper vers des sommets

L’année 2018 promet d’être une nouvelle fois une année record dans le tourisme entrant en Israël. L’an passé, un record historique avait déjà été battu avec 3,6 millions de touristes, soit 25% de plus qu’en 2016. Selon les chiffres de l’Office central de la statistique, le premier trimestre 2018 a vu venir en Israël près d’un million de touristes (949.000), dont 393.000 rien que pour le mois de mars.

Il s’agit d’une augmentation de 34% par rapport au mois de mars 2017, et pour tout le trimestre, d’une augmentation de 29% par rapport au premier trimestre 2017! Cet afflux a naturellement un impact sur les entrées en devises qui s’évaluent à plus d’un milliard de dollars.

Si l’on prend en compte les vacances d’été, les fêtes juives d’automne et les fêtes de fin d’année, il y a donc de grandes chances pour que le cap des 4 millions de touristes soit atteint en dépassé d’ici la fin 2018. Un excellente nouvelle pour cette année qui marque le 70e anniversaire de l’Etat d’Israël et un satisfecit pour le ministre du Tourisme Yariv Levin et son ministère qui mènent une politique volontariste et efficace.

Photo Flash 90