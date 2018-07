Le tourisme en Israël est encore en hausse sur les cinq premiers mois de l’année 2018

Sur la période de janvier à mai 2018, plus d’1,7 million de touristes ont visité Israël soit une hausse de de 22% par rapport à la même période l’an dernier et sur ces 1 700 000 touristes, 137 000 sont français, ce qui représente aussi une hausse de 15%.

Mais les plus grosses progressions touristiques en Israël viennent des pays de l’Est dont la Pologne avec +149% sans oublier aussi le Mexique qui totalise une progression de + 43% et l’Inde (+ 32%). Selon l’Office de Tourisme Israélien, les deux événements de ces cinq premiers mois de l’année qui ont attiré le plus de touristes en Israël sont le Giro d’Italia 2018 qui a démarré à Jérusalem et c’est poursuivi sur trois étapes dans tout le pay et le record d’affluence de la Gay Pride à Tel-Aviv (250 000 participants cette année).

L’année avait démarré fort, car déjà, entre janvier et mars 2018, environ 949 000 touristes avaient débarqué en Israël, ce qui representait une augmentation de 30% pour le trimestre par rapport à la même période l’an dernier et une augmentation de 58% par rapport à la même période en 2016.

En outre, depuis janvier 2018, le tourisme a injecté plus de 8 milliards de shekels (soit presque deux milliard d’euros) dans l’économie israélienne.

Source: Tel-Avivre –

Photo by Flash90