Le toupet de l’Onu et de l’Unesco n’a pas de limites

L’Onu a adressé une demande officielle d’indemnités à Israël pour les bâtiments de l’Unrwa touchés ou détruits à Gaza durant l’Opération Tsouk Eitan en 2014. Or ces bâtiments, des écoles pour la plupart, servaient d’entrepôts d’armes pour les terroristes ainsi que de bases de lancement de roquettes ou missiles sur Israël!

Interviewé sur la chaîne Aroutz 20, l’ambassadeur d’Israël à l’Onu Dany Danon a d’abord précisé qu’il ne s’agit pas d’une démarche judiciaire mais que dans tous les cas, Israël balayera cette demande effrontée d’un revers de la main. “Ma réponse à l’Onu a été courte et catégorique: pour tous les dommages causés aux bâtiments de l’ONU, adressez-vous au Hamas qui les a cyniquement utilisés à des fins terroristes”.

Par ailleurs, l’Unesco s’apprête une nouvelle fois à faire scandale. Le comité directeur de l’organisation doit se réunir juste après Pessah’ afin de discuter d’une résolution encore plus extrême que les précédentes sur le fond. Le texte, qui parle de la “Palestine occupée”, dit de manière détournée que “la Vieille ville de Jérusalem est un site du patrimoine internationale ayant un lien privilégié avec…la Jordanie” et que le Mont du temple – Kotel inclus – serait un “lieu musulman”!

L’ambassadeur d’Israël à l’Unesco Carmel Shama-Hacohen a violemment attaqué ce nouveau texte qui dans sa forme est présenté de manière plus “douce” que les résolutions précédentes afin que les pays qui ont voté contre ou qui se sont abstenus les fois précédentes tombent dans le piège et votent cette fois-ci en faveur. “Cette fois-ci, il d’agit de nous faire avaler une pilule de poison enrobée de sucre et enveloppée de manière attrayante”, a indiqué l’ambassadeur. Le ministère des Affaires étrangères a commencé un marathon diplomatique pour que le texte ne soit pas présenté.

Carmel Shama-Hacohen a confirmé qu’Israël et les Etats-Unis quitteront l’Unesco d’ici la fin 2018, mais qu’Israël continuera jusqu’au bout à tenter de faire échec à des résolutions inacceptables.

