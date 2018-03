Al Jazeera: le sondage instructif de Fayçal al-Qasim…

Fayçal al-Qasim, journaliste sur Al-Jazeera et animateur-vedette de l’émission de très large audience Al ittijah al Mou’akis a voulu réaliser un sondage auprès de ses téléspecteurs. Il leur a demandé qu’est ce qui est selon eux la menace la plus grande au Moyen-Orient: la “colonisation israélienne à Jérusalem” ou la “colonisation” iranienne à Damas, Bagdad, Beyrouth et Sanaa (Yémen)? Le sondage se poursuit sur plusieurs jours, mais d’ores et déjà, les résultats sont à peu près stables et sans équivoque: 72% estiment que le réel danger vient de l’Iran, contre 28% qui pensent qu’Israël représente le problème majeur de la région.

Fayçal al-Qasim, d’origine syrienne, est particulièrement provocateur et agressif lors de de ses émissions. Il est également farouchement anti-occidental et anti-israélien.

