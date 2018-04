Le secrétaire-général du Jihad Islamique empoisonné?

Une source proche de l’organisation terroriste du Jihad Islamique a révélé que son secrétaire-général Ramadan Shallah est hospitalisé depuis quelques semaines à Beyrouth dans un état de sommeil artificiel. Les versions divergent, les uns indiquant qu’il a eu une attaque cérébrale, les autres accusant le Mossad ou d’autres services secrets de l’avoir empoisonné. C’est notamment le cas d’un fonctionnaire de “l’ambassade de Palestine” au Liban qui l’a communiqué l’agence “Quds Press”.

Ramadan Shallah, âgé de 60 ans, est en état de sommeil artificiel depuis une opération qu’il a subie dans un hôpital du Hezbollah dans le quartier de Dahiyeh, fief de l’organisation terroriste chiite dans la capitale libanaise. De source officielle toutefois, le chef terroriste, qui vit à Damas aurait eu plusieurs attaques cérébrales de suite nécessitant son transfert à Beyrouth.

Quelle que soit la raison de son hospitalisation, le Jihad Islamique se prépare déjà à la désignation d’un successeur car les médecins estiment que même s’il survit il ne pourra plus exercer ses “fonctions”.

Le Jihad Islamique est la troisième organisation terroriste arabe palestinienne la plus puissante après le Fatah et le Hamas – la deuxième dans la bande de Gaza – et elle est ouvertement et activement soutenue par l’Iran et le Hezbollah.

Ramadan Shallah était placé sur la liste des terroristes les plus recherchés par le FBI.

