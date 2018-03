Le rêve qui devient Réalité … 

J’avais un Rêve : Celui de faire pour la première fois une Exposition de Peinture et une Conférence sur la Signature Vibratoire en Israël, Terre Sacrée et Terre de mes Pères !

Voici 7 mois j’ai entrepris de créer un Collectif de Peintres et tout s’est enclenché comme par magie avec l’aide de Rachel. Quel Bonheur ! MON RÊVE EST DEVENU RÉALITÉ ! J’ai le grand plaisir de vous annoncer la naissance de « International Judaic Painters».

Je vous invite en Avant-Première à venir vous régaler d’Oeuvres aussi belles qu’inspirées, dans le Magnifique Hôtel de Dona Gracia à Tibériade, toutes réalisées par des Artistes venues de FRANCE, de COLOMBIE et d’ISRAËL, sur le thème de L’Arbre de Vie, thème très cher à mon cœur.

Rachel Chaudrey, Organisatrice du Salon ‘l’Arbre de Vie”

J’ai écouté longuement son rêve … (Ghislaine Labre) : elle, habitant Lyon, moi à Tibériade … je me suis dit, Oui tout est possible … et le possible s’est réalisé.

Pour ma part, je suis arrivée en septembre 1996 en Israël pour y rester au moins un an et j’y suis encore…

L’histoire de l’Art, je l’ai depuis mon enfance : après Alger, Paris, Jérusalem et Tibériade, peintres et chanteurs dans ma famille ont défilé. Moitié alsacienne et moitié italienne, j’ai hérité de ce patrimoine.

C’est à Bet Shemesh en 2003 que j’ai exposé les toiles d’artistes inconnus et les ai incités à sortir de leur “cachette” pour éclairer le monde de leurs belles oeuvres. Fondatrice et Présidente de l’Association Art au Soleil, j’ai un grand plaisir de vouloir continuer sur cette voie.

Mon but est plutôt de révéler en chacun le patrimoine qui se cache en lui, par la peinture mais aussi par les échanges pour une vie saine et droite qu’Hachem nous a donnée.

Miri Fitoussi Tsemar

J’exprime depuis toujours mes émotions à travers mes peintures.

Dès l’enfance, ce qui paraissait au début être un simple centre d’intérêt se transforma rapidement en quasi-obsession et cela malgré l’incompréhension de mes parents.

Ma passion s’est révélée le jour où je décidai et remportai, sans préparation ni soutien, le concours de dessin organisé dans ma ville natale : Natanya.

Après m’être essayée à divers domaines créatifs (de la création de bijoux au travail dans le domaine de la parfumerie et dans les musées), mon envie de partager m’a poussée à persévérer et à vous dévoiler mes réalisations.

Mon inspiration me vient principalement de mes émotions primaires : colère, joie, tristesse… Mon travail se base également sur la quête de réponses autour du sens de la vie et autres questionnements.

Ma source d’inspiration par excellence : l’Amour.

J’interprète à ma manière tout comme je réinvente la nature.

Ma détermination, mon émotivité ainsi que le regard de mes enfants sur mes toiles m’ont conduite à vous faire profiter de l’esthétique si particulière de mes créations.

Myriam Chriqui



Israélienne et Française, je suis née fin des années 70 à Paris, où je peins depuis l’enfance. Ayant suivi un cursus scolaire artistique éclectique, j’ai assuré tour à tour des directions artistiques en communication en plus de mon activité de peinture depuis les années 2000.

Et j’ai décidé de me consacrer à cette belle vocation depuis 2015 : je scanne les sujets de son temps, j’interroge sur des thèmes de fond sous forme d’allégories poétiques, telles des clés qui parsèment la toile pour rêver, comprendre et amener du positif.

Je raconte des histoires, explore des thématiques que ce soit en plusieurs volets avec des triptyques ou en version unique. J’aborde la Torah sous l’angle de l’enfance, la musique, le mariage, la confiance, la nature … La lumière a même donné naissance à une étude approfondie des textes de Torah, mise en image avec le livre “Or, Lumière vivante”. Je peins le plus souvent à l’huile dans un style libre proche du sujet qui l’anime. Mon univers plutôt abstrait, décompose les éléments, puis les relie avec justesse, amenant des éléments décoratifs avec le sens du détail aussi. La toile devient un espace de jeu où les lignes, l’ambiance, le sens, s’animent avec harmonie.

Jane Sandoval

Je suis née à Bogota en Colombie. Ma vocation pour l’art se manifeste très tôt grâce à ma grand-mère. Ma quête spirituelle m’a conduite à trouver la véritable foi que j’ai toujours eu en moi : la foi juive.

Dans une société en crise, où la frivolité a son importrance et face à la banalisation du monde, je m’applique à révéler l’expression de mon âme par un travail de recherche à travers les symboles.

Les jouets des enfants, le retour à la tradition et l’innoncence sont mes objectifs principaux.

Mon regard sur les éléments de la nature est révélé par une peinture digne d’un véritable observateur photographique.