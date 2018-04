Le prince-héritier d’Arabie: “Les Juifs ont droit à leur Etat dans leur patrie ancestrale”!!

Lorsque le Premier ministre Binyamin Netanyahou parle de “grands changements qui s’opérent dans le monde arabe concernant Israël” il sait de quoi il parle.

Le prince-héritier d’Arabie saoudite, Mohamed ben Salman était en visite officielle aux Etats-Unis la semaine dernière. Lors de son séjour, il a égalment eu des entretiens à New York avec des représentants de la communauté juive américaine, parmi eux des dirigeants de l’Aipac, de l’Anti-Defamation League, de la Bnai Brith ainsi que de la Conférence des Présidents, qui regroupe les leaders des plus grandes organisations juives.

Rien n’a filtré sur la teneur des entretiens, mais on peut aisément l’imaginer au regard de l’interview qu’a accordée le prince-héritier au magazine Atlantic lors de son séjour. Il a d’abord tenu des propos très durs envers le leader spirituel de la révolution islamique iranienne, l’ayatollah Khamenei, qu’il a accusé d’être “pire que Hitler”. Il a justifié ce qualificatif en expliquant qu’Hitler voulait conquérir l’Europe alors que l’ayatollah Khamenei aspire à conquérir le monde entier.

Mais c’est sur Israël que le prince-héritier a tenu les propos les plus surprenants. Interrogé sur l’Etat d’Israël, il a dit que le peuple juif a le droit d’avoir son Etat-nation dans la patrie de ses ancêtres! Jamais un dirigeant arabe n’avait tenu de tels propos. Il a dit espérer un accord de paix avec une normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et Israël. “Nous n’avons aucun problème avec les Juifs” a-t-il tenu à souligner.

Et à la question du réchauffement actuel des relations entre l’Arabie saoudite et Israël, Mohamed ben Salman a répondu: “Israël est une grande économie proportionnellement à la taille de ce pays, et c’est une économie en pleine croissance. Nous avons bien-sûr beaucoup d’intérêts communs avec Israël et le jour où il y aura la paix, les relations entre Israël et le Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe se développeront beaucoup…”

Photo Illustration