Le président du groupe Alibaba complimente Binyamin Netanyahou

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a reçu mercredi Jack Ma, le président du groupe Alibaba, l’un des leaders mondiaux de la vente de produits et services en ligne. Le chef du gouvernement a exprimé son plaisir et son honneur de le recevoir en Israël. Il a souligné le potentiel prodigieux résidant dans une collaboration, louant la complémentarité entre Israël et le groupe Alibaba, qui allie le sens des affaires, la puissance technologique des deux côtés ainsi que l’esprit d’innovation. “Le monde appartient à ceux qui savent innover”, a voulu souligner Binyamin Netanyahou. Il a rappelé à Jack Ma qu’il y a de multiples et excellentes raisons pour le groupe Alibaba d’investir dans l’innovation israélienne.

De son côté Jack Ma a remercié le Premier ministre et lui a adressé un beau compliment: “Nous recevons beaucoup de demandes et rencontrons beaucoup de gens ici. Nous nous rendons compte que sous votre leadership l’Etat d’Israël est bien plus calme que ce que nous imaginions et son économie, tout comme sa sécurité, sont solides. Tous ces éléments renforcent encore davantage notre admiration pour ce que vous faites pour ce pays”. Il faut souligner que Jack Ma est arrivé en Israël accompagné de vingt-huit jeunes présidents du groupe à travers le monde.

C’est la troisième fois que le Premier ministre rencontre Jack Ma. Les deux premières entrevues s’étaient tenues aux Forums économiques de Davos de 2016 et 2017. C’est lors de cette dernière rencontre que Binyamin Netanyahou avait invité le président du groupe à venir en Israël.

Photo Haïm Zach / GPO