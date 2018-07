Le porte-parole de Tsahal reçu à l’Assemblée nationale

Le porte-parole de Tsahal, général de brigade Ronen Manelis, en visite en France, était notamment invité à s’exprimer devant la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. C’est la première fois qu’un militaire israélien en uniforme était ainsi invité par cette commission pour expliquer la position israélienne.

Avec documents, photos et vidéos, il dressé devant les députés français un état des lieux de la situation au Proche-Orient et a notamment insisté sur le terrorisme du Hamas et du Hezbollah avec l’implication de l’Iran dans ce qui se passe dans la bande de Gaza et au Sud-Liban.

Il a par exemple révélé aux députés français que le général iranien Qassem Suleimani, commandant de la force Al-Quds, verse chaque année environ cent millions de dollars pour créer une véritable armée pour s’attaquer à Israël. “Le Hamas sème la mort et la destruction au lieu de privilégier la vie”, leur a dit le porte-parole de Tsahal. Il a également demandé aux députés de reconsidérer l’aide financière française au Hamas: “Une partie de l’argent de vos contribuables qui est versée au Hamas est consacrée à ses activités terroristes”.

Le général Manelis a ensuite abordé la question de l’implication iranienne au Proche-Orient, citant l’Irak, la Syrie, le Yémen, le Liban et la bande de Gaza.

Sur la question des provocations du Hamas depuis des semaines le long de la clôture de sécurité, thème délicat au vu du parti-pris français en faveur des Arabes palestiniens, Ronen Manelis a rappelé de simples vérités: “Parler de ce qui se passe depuis des semaines comme étant des ‘manifestations pacifiques’ ou de ‘simples troubles’, est une erreur. Il s’agit d’actions terroristes préméditées. Nous avons des informations très fiables qui indiquent que les provocations de masse avaient entre autres pour but de permettre à des terroristes de se glisser parmi la population afin de s’infiltrer en Israël et d’y perpétrer des attentats ou de kidnapper des soldats et même des civils. Nous ne permettront pas à des terroristes déguisés en civils ou en journalistes d’entrer en Israël pour y commettre des crimes contre nos citoyens”.

Le porte-parole a averti les membres de la commission: “Israël est sur la première ligne de front. Mais les organisations terroristes ne s’arrêteront pas là. Ils veulent atteindre Paris, Londres, Buenos-Aires, New York et la Mali. Partout où ils peuvent semer la peur et faire revenir au Moyen-Âge ils le feront”.

Vers la fin de son intervention, le porte-parole de Tsahal a invité la commission à se rendre en Israël afin de se rendre compte sur place de la réalité: “Il est très difficile de comprendre de loin les défis sécuritaires auxquels Israël et Tsahal sont confrontés. Nous confrontons le même danger”.

Avant de se rendre au Parlement, Ronen Manelis s’était rendu à l’Ecole militaire de Paris où il s’est entretenu avec des militaires du haut-rang. Mercredi matin, le porte-parole de Tsahal sera reçu au Sénat.

