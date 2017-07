Le plan de Khamenei pour détruire Israël

L’ayatollah Khamenei, nouvel allié des Etats-Unis au Proche-Orient vient de publier un livre de 400 pages intitulé « Palestine » dans lequel il expose sans honte sa vision du processus de disparition de l’Etat d’Israël. Il prévoit de livrer une guerre d’usure sans précédent contre Israël au moyen de nombreux groupes du type Hezbollah implantés en Judée-Samarie, à Gaza au sud-Liban et sur le Golan et qui harcèleront l’Etat juif. Ces groupes seront financés par l’Iran (qui disposera de fonds illimités avec la levée des sanctions!). Selon son plan, cette guerre d’usure coûtera très cher à Israël comme à l’Occident qui finira par se lasser du soutien à Israël et au projet sioniste. De même, cette situation provoquera une déliquescence et un épuisement de la société israélienne avec le départ de nombreux citoyens. Au bout du processus, l’ONU imposera un référendum qui aboutirait à la création d’un Etat arabe à la place d’Israël!

Photo Wikipedia