Le plan de Donald Trump: Gaza d’abord, et sans Mahmoud Abbas

Des sources diplomatiques concordantes en provenance du Caire, de Riyad, d’Amman et même de Ramallah ont révélé que les pays arabes sunnites ‘modérés’ ont décidé d’accepter le plan de Donald Trump pour un réglement global au Proche-Orient dont la première étape concernerait la situation à Gaza.

La décision de l’Administration Trump de donner désormais priorité à Gaza provient essentiellement du refus de Mahmoud Abbas de coopérer de quelque manière que ce soit avec elle.

Les sources jordaniennes ont précisé que lors de leur récente tournée au Proche-Orient, les émissaires américains Jason Greenblatt et Jared Kushner ont obtenu des dirigeants arabes ‘modérés’ le feu vert pour lancer le plan élaboré par Washington même sans participation de l’Autorité Palestinienne et de son chef.

Le plan concernant Gaza incluerait dans un premier temps un accord de non-belligérance à long terme entre Israël et les organisations terroristes de la bande de Gaza puis la mise en place de toute une série de projets économiques destinés au bien-être de la population de Gaza. Le financement proviendrait essentiellement de pays arabes ainsi que d’institutions internationales. La levée du blocus maritime israélien est également évoquée avec la mise en oeuvre du plan révélé récemment de la création d’une jetée dans l’un des portsde la côte chypriote pour le transfert des marchandises à destination de la bande de Gaza, avec contrôle sécuritaire israélien.

De manière prévisible, des proches de Mahmoud Abbas confient l’inquiétude qui saisit aujourd’hui le chef terroriste face à ce plan qui le laisse sur latouche tout en se disant convaincus que le Hamas n’accepetera jamais un plan qui lui demande de se désarmer et de cesser toute attaque contre Israël.

Plus les jours passent, et plus la situation de Mahmoud Abbas ressemble à celle de Yasser Arafat vers la fin de sa vie: un homme insignifiant.

Photo Flash 90