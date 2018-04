Le Parlement européen condamne le Hamas

L’Union européenne commence-t-elle à ouvrir les yeux? Ou à adopter une attitude un peu plus morale dans le conflit israélo-palestinien?

Après la résolution réduisant l’aide financière de l’UE à l’Autorité Palestinienne à cause de l’incitation dans les programmes scolaires, le Parlement européen a condamné à une large majorité le Hamas comme étant l’unique responsable des affrontements de ces dernières semaines à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Lors du vote, 534 députés ont voté en faveur du texte, seuls 30 s’y sont opposés et 92 se sont abstenus.

Pour une fois, on ne trouve pas dans le texte la traditionnelle équivalence immorale attribuant une responsabilité commune aux agresseurs et aux agressés. La résolution va même plus loin: elle stipule que “Gaza est un nid d’organisations terroristes internationaux connus”, elle exige l’arrêt des tirs de roquettes et les tentatives d’incursion terroristes, la cessation du forage de tunnels souterrains ainsi que la restitution à leurs familles des dépouilles de Hadar Goldin hy”d et Oron Shaoul hy”d ainsi que des civils vivants détenus par le Hamas.

Mais il y a encore du chemin à faire. Le Parlement n’a pu s’empêcher, tout en reconnaissant le droit d’Israël à défendre ses frontières, de demander à Tsahal de ne pas tirer sur des manifestants désarmés.

La formulation relativement favorable à Israël et condamnant formellement le Hamas a été rendue possible grâce à l’action du groupe des Conservateurs et Réformistes européens très favorable à Israël. A l’opposé, les groupes de gauche et d’extrême gauche réclamaient une condamnation unilatérale d’Israël.

Ce vote constitue une victoire pour Israël car il est rare qu’une organisation internationale condamne ainsi unilatéralement le Hamas et recense les multiples crimes commis par cette organisation terroriste.

