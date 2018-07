Le Pape François attaque Israël!

Le Pape François a prononcé un discours samedi à Bari (Italie) devant plus de cinquante- mille personnes, en présence des chefs des églises chrétiennes du Proche-Orient. Au lieu de remercier Israël, seul pays de la région dans lequel les Chrétiens sont libres et protégés, il a fait plusieurs allusions très claires contre l’Etat juif. Il a notamment dénoncé “l’occupation de terres qui lacèrent les peuples” et condamné le transfert par Donald Trump de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, rajoutant: “Jérusalem est sainte pour les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans, le statut quo doit y être respecté selon ce qui a été décidé par la communauté internationale ». Le Pape a également appelé à une “solution négociée” entre Israël et les Arabes palestiniens “dans le cadre de deux Etats”.

Photo Wikipedia