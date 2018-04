Le “New York Times” lève le voile sur le long bras du Mossad

Après l’élimination en Malaisie du terroriste du Hamas Fadi Al-Batsh, spécialiste en missiles et drones, le lien a été immédiatement établi avec celle de Muhmad Zouari, également spécialiste en missiles, éliminé en Tunisie en 2016, elle-aussi attribuée au Mossad.

Le New York Times, qui se base sur des sources en provenance de plusieurs services de renseignements, confirme cette thèse et révèle jeudi matin que Yossi Cohen, le directeur du Mossad, a lancé une guerre méthodique à travers le monde contre les scientifiques et ingénieurs liés au Hamas, qui travaillent pour perfectionner l’arsenal de l’organisation terroristes dans le domaine des drones, des missiles ainsi que des bateaux sans pilotes. Le Mossad pourchasse aussi ceux qui sont chargés d’effectuer des transactions pour l’achat d’armement. Le Hamas a pris une décision stratégique de faire faire effectuer un certain nombre de ses “recherches et travaux” loin de la bande de Gaza.

Le quotidien new-yorkais révèle également les liens existants entre le Hamas la Corée du Nord. Sous ses aspects respectables, Fadi Al-Batsh a notamment servi d’intermédiaire dans une vente de matériel de navigation pour missiles en provenance de la Corée du Nord et qui auraient transité par la Malaisie pour arriver à Gaza. Rien à voir avec “l’homme paisible et sympathique” que décrivent devant les caméras ses voisins ou des proches. La Malaisie, pays musulman qui soutient à fond la cause arabe palestinienne et n’a pas de relations avec Israël constitue une plaque tournante idéale pour le Hamas et ses activités.

Récemment, les Egyptiens ont intercepté un bateau en provenance de Corée du Nord à destination de Gaza, qui transportait du matériel de communications utilisé par les terroristes.

Yossi Cohen et le Mossad se livrent à une guerre à travers la planète visant à empêcher à tout prix l’acheminement à Gaza d’armement perfectionné et dangereux. Les drones et les bateaux sans pilotes constituent une menace sérieuse pour Israël car ils sont capables d’atteindre des cibles avec une précision bien plus importantes que les roquettes. Avec les succès du système Dôme de Fer et la destruction systématique des tunnels souterrains, le Hamas recherche activement de nouveaux angles pour s’attaquer à Israël.

Le journaliste d’investigation Ronen Bergman a expliqué que les activités de Fadi Al-Batsh en Malaisie étaient de trois ordres: acquisition d’armement en provenance de plusieurs pays, utilisation des infrastructures de l’Université de Kuala Lumpur pour effectuer des travaux de recherches et de développement sur de l’armement, principalement en électro-optique, et également l’utilisation de scientifiques locaux qui pensaient naïvement collaborer à des projets civils.

Ronen Bergman rappelle que la Malaisie est devenue un repaire pour toutes les activités liées au grand banditisme, aux trafics divers, à la contrebande et au terrorisme. Le pouvoir y est faible et très favorable à tout ce qui est islamique. Donc un pays idéal pour des organisations comme le Hamas.

En installant des cellules loin de ses bases, le Hamas pensait ainsi échapper aux capteurs sensoriels du Mossad. Mais c’était sans compter sur l’efficacité des services de renseignements israéliens…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90