Le maire de Dublin en Israël malgré une interdiction d’entrée

Le ministre de l’Intérieur Arié Dery a demandé au directeur-général du ministère Mordekhaï Cohen de diligenter une enquête interne après le disfonctionnement qui a permis au maire de Dublin Mícheál Mac Donncha d’entrer en Israël malgré l’interdiction qui lui avait été faite. Une erreur dans l’épellation de son nom lui a permis de passer le contrôle douanier et il a fièrement tweeté depuis Ramallah qu’il avait réussi à pénétrer sur le territoire israélien.

Cette consigne avait été édictée conformément à la décision gouvernementale de ne plus laisser entrer en Israël des partisans du BDS, dont Mícheál Mac Donncha fait partie. Membre du parti de gauche Sinn Fein, le maire de Dublin a été invité par l’Autorité Palestinienne pour faire une conférence sur le statut de Jérusalem. Mícheál Mac Donncha collabore avec Ireland Palestine Solidarity Campaign qui est l’une des ONG radicales anti-israéliennes les plus virulentes au monde.

Il y a quelques jours à peine, sous l’impulsion d’un conseiller municipal de gauche, John Lyons, la municipalité de Dublin avait voté deux résolutions anti-israéliennes, l’une appelant au boycott d’Israël, l’autre appelant le gouvernement irlandais d’expulser l’ambassadeur d’Israëk Zeev Boker. Dans la première résolution il était notamment spécifié: “Depuis sa création violente en 1948 avec l’épuration ethnique de plus de la majorité de la population indigène de Palestine, l’Etat d’Israël dénie les droits fondamentaux des Palestiniens et refuse de se comformer au droit international”!!

Le ministre de l’Intérieur a promis que “toutes ls leçons seraient tirées” et qu’un tel disfonctionnement ne se reproduira plus.

Photo Wikipedia