Le lycée yeshiva Or Moshé: Allier Torah et bac français en Israël

Au cœur du yishouv de Kohav Yaacov, perchée sur les collines du Binyamin à quelques minutes de Jérusalem, la yeshiva Eikhal Eliahou, dirigée par le Rav Shaoul David Botschko, accueille depuis près d’un an un nouveau programme qui vise l’excellence académique, l’amour de la Thora et la découverte d’Israël : le Lycée Français « Or Moché » qui prépare les élèves au baccalauréat Français.

Le P’tit Hebdo: La spécificité du lycée yeshiva Or Moshé interpelle: pourquoi préparer les élèves au bac français en Israël?

Rav Nahum Botschko: De notre longue expérience sur le terrain avec les familles de olim, nous avons tiré deux constats. Le premier, c’est qu’un jeune qui fait son Alya en classe de seconde, première ou terminale a tout intérêt à terminer son cursus dans des conditions similaires à celles entamées en France. Ceci afin de lui donner toutes les chances de réussite sans avoir à replonger dans un univers inconnu tant d’un point de vue des contenus que des méthodes du système israélien. Le second, est de se trouver dans un univers de Thora et d’étude du Kodesh plein de vitalité et d’amour pour la Terre d’Israël.

Lph: Le bac français est-il reconnu au même niveau que le bac israélien?

Rav N.B.: Le bac français bénéficie d’une équivalence complète en Israël. Les portes des universités et écoles s’ouvrent aux bacheliers français au même titre qu’aux bacheliers Israéliens. Mieux vaut avoir un bon bac français qu’un bac israélien moyen ou médiocre.

Lph: Comment sont organisés les cours à Or Moshé?

Rav N.B.: Les études Kodesh et profanes ainsi que l’oulpan intégré alternent tout au long de la journée sous le regard bienveillant et professionnel d’une équipe de professeurs et rabbanims qui ont à cœur les progrès et la réussite de chaque élève. Ses sorties et des excursions rythment l’année afin de donner une réalité concrète à l’Histoire et la géographie d’Israël.

L’internat permet à ceux qui le désirent, ou dont les familles ne résident pas près du lycée, de recevoir les élèves dans de bonnes conditions et avec un bon encadrement.

Le Directeur des enseignements, Philippe Zarka, possède une très longue expérience en France et à l’étranger au service de la réussite de tous les élèves.

Le lien entretenu avec les familles permet d’assurer un suivi approfondi et constructif visant à mettre en adéquation, compétences des élèves et les objectifs des familles et des élèves. Notre volonté est que les garçons se sentent bien et puissent aussi profiter de temps de loisirs et d’activités sportives, en dehors de leurs heures de classe pour vivre pleinement cette expérience sans pareille.

Lph: Comment ce programme favorise-t-il l’intégration de ces jeunes olim?

Rav N.B.: L’intégration dans la société israélienne est l’un des piliers de notre programme. La yeshiva Eikhal Eliahou est ancrée dans la société israélienne. Les jeunes qui la fréquentent seront amenés à être des acteurs majeurs dans l’Israël de demain. Porteurs des valeurs d’un judaïsme affirmé et résolument tournés vers la réussite dans les domaines de la recherche, du High-Tech et de l’armée, ils apporteront leur pierre à l’édifice de la société israélienne et du monde juif.

Pour plus de renseignements:

Rav Nahum Botschko: 00972- (0)502762700

ytormoche@gmail.com

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay