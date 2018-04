Le gala de la Yeshiva Eikhal Eliahou

La Yeshiva Eikhal Eliahou est une institution en France et en Israël, et ce depuis de nombreuses années. Cette année sera célébré le 90e anniversaire de cet établissement devenu progressivement un haut lieu du sionisme religieux. Un gala sera tenu à cette occasion le 29 avril prochain.

De Montreux à Kohav Yaakov

L’histoire commence en Suisse, à Montreux. Le Rav Eliahou Botshcko, z’l, y fonde la yeshiva Ets Haïm en 1927. En 1956, c’est son fils le Rav Moshé qui lui succède à la tête de la yeshiva. Elle prendra une dimension supplémentaire avec l’ouverture d’une branche parisienne en 1979 par le Rav Shaoul David Botschko, fils unique du Rav Moshé. Le Rav Moshé Botschko fait son alya en 1985 et emmène avec lui la Yeshiva Ets Haïm de Montreux, qu’il nomme Eikhal Eliahou en Israël, à la mémoire de son père. Il est suivi par son fils en 1994. La Yeshiva, devenue yeshivat hesder, s’installe à Kohav Yaakov. En 2010, au décès du Rav Moshé, c’est le Rav Shaoul David qui prend la tête de l’institution réputée. Aujourd’hui la Yeshiva compte 260 étudiants et accueille un nombre important d’olim de France. Depuis son installation en Israël, elle s’est considérablement développée et possède plusieurs filières: une antenne à Rosh Ha’ayin, un Kollel, un lycée yeshiva, un programme d’un an de kodech pour les bacheliers français ou encore le programme ”Chilouvim”, initié par le Rav Botschko et suivi depuis par d’autres yeshivot. Il s’agit d’un parcours qui permet aux étudiants de yeshivat hesder d’allonger la durée de leur service

Rav Moshé Botschko z”l

militaire, tout en continuant à étudier: un an d’étude, deux d’armée (et non un an et demi) puis un an d’étude.

Sionisme et ouverture: des piliers garants de la longévité

Nous nous sommes entretenus avec Joël Burstein, ancien de la yeshivat hesder. Nous lui avons demandé comment il expliquait la longévité et le succès croissant de la Yeshivat Eikhal Eliahou. ”La Yeshiva, dès sa création, reposait sur un concept révolutionnaire. Une yeshiva sioniste en Europe à cette époque était impensable. Ce côté sioniste très prononcé a permis à la Yeshiva de progresser et d’arriver en Israël. Par ailleurs, les Rav Botschko grand-père, père et fils ont toujours fait preuve dans leurs enseignements comme dans leur façon de diriger la yeshiva d’une grande ouverture. Accepter son prochain, quel qu’il soit, est un mot d’ordre. Enfin, je peux témoigner que le Rav Shaoul David a su transmettre ces valeurs avec beaucoup de succès, et les anciens de la Yeshiva sont toujours en contact des dizaines d’années plus tard”.

Un gala pour porter de grandes réalisations et de grands projets

Pour la première fois, le gala annuel de soutien à la Yeshiva se tiendra aussi en Israël après celui organisé en France. Joël Burstein, avec l’aide d’un comité, a concu cette soirée qui aura pour objectif principal de soutenir la Yeshiva dans ses réalisations et ses projets. Outre tous les programmes déjà existants et les bourses à financer, le Beth Hamidrach de la Yeshiva doit être agrandi. Dans son désir de venir en aide aux olim de France, le Rav S.D. Botschko lance un programme qui mettra en relation des anciens de la yeshiva avec de jeunes adolescents olim dans les principaux pôles de l’alya française, afin de remédier aux problèmes de cette jeunesse parfois en perdition.

Le Rav Shmouel Eliahou sera l’invité d’honneur du gala et une animation sera assurée par la chorale a capella ”Kippa Live”. Un rendez-vous important pour une institution qui apporte tant à notre peuple depuis 30 générations.

Gala, le Dim 29 avril, 19h30, Salle Seqoïa, Maale Hah’amisha

Tel: 054-4580052

Mail: yoel@bbadv.co.il