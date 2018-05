Le FMI confirme la forte croissance économique d’Israël

Dans son rapport annuel concernant l’économie d’Israël, le Fonds monétaire international a félicité la forte croissance économique du pays ainsi que le faible taux de chomage…….Détails……..

Selon le rapport, la croissance économique continue avec la dynamique de 2017. Le FMi prédit pour 2018 et 2019 une hausse de l’inflation.

Le rapport souligne le fait que l’inflation en Israël a été limitée en partie grace aux efforts du gouvernement pour accroître la concurrence et réduire le coût de la vie.

Selon le rapport, l’économie israélienne a progressé de 3,4% au cours de 2017 grace à l’augmentation de la demande locale et grace à l’amélioration de la croissance économique mondiale.

Ces dernières années, le chômage a baissé de façon constante et au début de 2018, il a chuté en dessous de 4%, ce qui a permi une hausse moyenne des salaires de 3,3%.

Le rapport a également souligné quhIsraël doit réduire son déficit progressivement au cours des prochaines années pour continuer à réduire sa dette publique.

Le rapport a fait l’éloge des investissements publics dans les infrastructures mais a noté la nécessité d’une amélioration continue, notamment dans le domaine des transports en commun.

Les ministères travaillent actuellement ensemble sur un plan stratégique à long terme pour développer les infrastructures, en mettant l’accent sur des projets qui doivent être réalisés dans les cinq prochaines années.

Enfin, pour finir sur ce sujet, le Ministère de l’Economie et de l’Industrie a annoncé mardi que la croissance rapide qui caractérise les exportations israéliennes en 2017 se poursuit en 2018.

Au cours du premier trimestre de 2018, les exportations de biens, à l’exception des diamants ont augmenté de 6,5% par rapport à la même période en 2017, atteignant 12,6 milliards de dollars.

Les exportations totales de marchandises, y compris les diamants ont totalisé 14,5 milliards de dollars au premier trimestre, soit une hausse de 1,6% par rapport à l’année précédente.

