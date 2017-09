Le cinquième homme

Précédemment, nous avions expliqué comment David Hameleh est lié aux Avot et nous avions même découvert l’allusion qui y est faite dans le premier tehilim.

Doit-on en tirer un enseignement et y lire un secret caché?

En réalité la problématique ici est messianique, du fait des acteurs eux-mêmes d’une part et de ce qu’ils symbolisent d’autre part. Finalement nous découvrirons que derrière ces quatre tsadikim, ces quatre sages, se cache en quelque sorte un cinquième homme à la fois plus humble et plus grand.

Les trois Avot symbolisent respectivement chacun des trois Temples de Jérusalem, les deux premiers correspondant symboliquement à Avraham et Yts’hak et qui furent détruits et le troisième en attente de construction symbolise le troisième patriarche Yaakov.

Quel est le rapport avec le Roi David ? Eh bien il est celui qui fut celui qui a initié, organisé et planifié la construction du premier Temple – même s’il ne l’a pas lui-même construit (comme D. Le lui a interdit du fait des guerres qu’il a menées). Son fils, le roi Salomon, réalisera l’œuvre magistrale, rêve de son père David, qui est de fait le quatrième sage.

Nous avons donc une symbolique de trois Temples, deux passés et un futur et en face de cela trois patriarches et un quatrième tsadik, le roi David qui initie ce Temple, le premier en tout cas. Même s’il porte le nom du roi Salomon, le mérite et la soif de réalisation sont attribués à son père le roi d’Israël : David

Et c’est là qu’apparait un cinquième homme si l’on peut dire et celui-ci est à venir tout comme le Temple de Jérusalem lui-même et il n’est autre que le Mashia’h (le messie).

Tout dans le monde fonctionne avec le chiffre quatre, dans la nature ou bien même dans nos fêtes : quatre saisons, quatre éléments (eau, feu, air et terre), quatre coupes de vin le soir du seder de Pessa’h, quatre fils autour de ce même seder, quatre espèces pour la fête de soukot.

Et en réalité cela découle d’un fondement ésotérique exposé par le saint Ari zal qui explique que la base de toute existence dans notre monde est le tétragramme : nom ineffable de D. י-ה-ו-ה

La révolution paisible et monumentale qu’amènera le cinquième homme est le dévoilement d’un cinquième niveau, d’un cinquième élément présent déjà mais non dévoilé : D. dans Son aspect dévoile dans ce monde où il est tellement présent mais non apparent pour les non-voyants de sainteté que nous sommes le plus souvent, et alors l’homme en question qui est nommé l’unique par son âme (יחידה שבנפש) dévoilera en chacun de nous ce cinquième niveau de l’âme tant élevé et non réalisé

(נפש רוח נשמה חיה יחידה)

Itshak Peretz