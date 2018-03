Le chef d’Etat-major rencontre Myriam Peretz

Le chef d’Etat-major Gadi Eizencot a rencontré Myriam Peretz, qui reçoit cette année un prix Israël bien mérité pour l’oeuvre de sa vie. La rencontre a eu lieu dans le cadre d’une visite du chef de Tsahal dans un lycée de Jérusalem où elle s’exprimait, en présence du maire de la capitale Nir Barkat.

Gadi Eizencot a félicité Myriam Peretz pour son prix: “Tout Israël est ému avec vous, car il n’y a pas de candidat plus digne que vous pour obtenir cette distinction. Votre manière de vivre pousse vers la cohésion nationale et l’unité, et c’est une oeuvre particulièrement émouvante”. Il faut souligner que le chef d’Etat-major commanda les deux fils de Myriam Peretz, Ouriel hy”d et Eliraz hy”d. Le premier lorsqu’il était commandant de la Brigade Golani et le second lorsqu’il occupait le poste de commandant de la région nord.

Malgré la perte de ses deux fils, l’un au Sud-Liban et l’autre dans la bande de Gaza, Myriam Peretz est restée une femme extrêmement courageuse, positive, sioniste dans toutes les fibres de son corps et soucieuse de diffuser cet esprit optimiste et constructif aux jeunes générations dans le cadre de ses nombreuses interventions dans les écoles et autres forums.

Lors de cette rencontre, Gadi Eizencot a remis un cadeau à Myriam Peretz sous la forme d’une Haggada de Pessa’h éditée en souvenir d’Eliraz hy”d. En recevant ce cadeau, Myriam Peretz a dit au chef de Tsahal: “La mort de mes deux fils, Ouriel et Eliraz, en combattant pour la défense du pays, prouve que la lutte pour notre droit à vivre ici en tant qu’êtres libres n’est pas encore achevée (…) Mes fils, descendants de ceux qui sont sortis d’Egypte, voyaient dans leur service militaire une mission et un mérite. L’esprit de l’amour d’Eretz Israël, du peuple d’Israël et de la Torah d’Israël brûle encore dans de nombreux coeurs. Mes fils ont servi sous vos ordres, de qui émanaient cet esprit”.

Eshet ‘haïl!

