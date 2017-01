LE CASTING : LE SPECTACLE !

Nous vous avions présenté dans ces colonnes la fameuse aventure artistique destinée à promouvoir des talents du stand-up francophone en Israël intitulée LE CASTING. Et comme promis, LE CASTING fait désormais SON SHOW !

Après des auditions organisées à Tel-Aviv en Novembre dernier, ce sont donc six humoristes qui ont été sélectionnés par un jury pour participer à ce projet artistique original.

Nora de Paz (Tel Aviv), Eric Litman (Tel Aviv), Jérémie Talafre (Netanya), Arlette Touati (Raanana), Iska Mitley (Jérusalem) et Sébastien Goëta (Tel Aviv) ont en effet pu bénéficier du coaching de quatre professionnels du monde du spectacle : Judith Mergui, Elisabeth Kedem, Claudine Crosta et Steve Kalfa. « Chaque participant a choisi un texte d’humoriste français connu et certains en ont écrit un original sous la supervision de leur coach » explique Emmanuelle Adda qui, avec Caroll Azoulay, a imaginé ce concept. « Notre rôle est de les préparer au mieux à leur performance qui aura lieu à partir du 14 mars dans de grands théâtres israéliens » précise Elisabeth Kedem. La joyeuse troupe prépare en effet une tournée de plusieurs dates et en coulisses, on trépigne. « Depuis que je suis ado je fais de la scène. J’adore ça, plus il y a de monde mieux je me sens ! Alors cette tournée je l’attends comme le Messie ! », affirme Jeremy Talafre l’un des six artistes qui montera sur scène. Les organisatrices qui ne tarissent pas d’éloges sur leurs ‘poulains’ promettent un « spectacle ébouriffant » avec des guest stars surprises et qui se clôturera par… un vote ! « Chaque soirée et dans chaque ville, le public sera invité à voter en faveur de l’artiste qui l’aura le plus séduit. Celui qui aura recueilli le plus grand nombre de votes à l’issue de la tournée pourra faire l’ouverture du TEL AVIV COMEDY CLUB, le festival du rire prévu en juillet prochain auquel des têtes d’affiches de l’humour français participeront » explique Caroll Azoulay. Un vrai challenge à la The Voice… lequel des 6 artistes le remportera ? LPH braque le projecteur sur chacun d’entre eux histoire de vous familiariser d’ores et déjà…

NORA DE PAZ – TEL AVIV

Après le Cours Florent (Paris) et le LAPA (Londres) Nora arrive en Israël à 22 ans. Pour elle, le théâtre et surtout le Stand Up est un rêve d’enfance. Objectif affiché : Jouer au théâtre Cameri.

SÉBASTIEN GOETA – TEL AVIV

Sébastien a commencé en 1995 comme magicien professionnel, il avait alors à peine 15 ans. Pour lui, Le Casting est une expérience incroyable et un tremplin formidable pour enfin faire une carrière de comédien… un rêve qu’il caresse depuis l’âge de 8 ans.

ERIC LITMAN – TEL AVIV

Après ses études de commerce, Eric intègre une troupe pendant 5 ans. Puis il fait son Aliyah en 2015. “Je ne pensais pas que ça m’arriverait de remonter sur scène en Israël. C’est comme une cerise sur un gâteau dans ma nouvelle vie.”

ISKA MITLEY – JERUSALEM

Partie à l’âge de 17 ans en Australie, elle commence sa carrière de chanteuse de cabaret avec un répertoire de chansons françaises. Malgré le succès, elle fait son Aliyah en 2012 à Jérusalem. “La scène c’est ma maison, et les gens autour de moi des spectateurs. Le CASTING m’a permis de remettre le pied à l’étrier, je n’ai pas hésité.”

JÉRÉMIE TALAFRE – NETANYA

A 18 ans, fraîchement sorti du conservatoire de musique d’Avignon, Jérémie compose et écrit ses chansons et devient producteur. Il fait son Alyah en novembre 2016. LE CASTING, c’est un véritable défi pour Jérémie. “Avoir été sélectionné, c’est comme si j’avais décroché le rôle de Brando dans Le parrain, c’est géant, j’ai l’impression d’avoir décroché un ticket gratuit pour Disneyworld.”

ARLETTE TOUATI – RAANANA

Amoureuse du théâtre depuis toujours, Arlette a suivi des cours mais n’est jamais vraiment montée sur scène.

“Je suis une femme qui se sent libre sur scène, j’ai un peu de folie en moi, j’aime cette sensation, je veux la vivre, je ne veux pas passer à côté de quelque chose d’aussi important. Faire du comique est un grand challenge pour moi.”

Réservations : 054 811 19 81 / 054 560 77 21

http://www.modjoprod.com/

Photos: Caroll Azoulay (sauf Nora de Paz)