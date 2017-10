Lazio Rome: des portraits d’Anne Frank en maillot brandis par des supporters

Un grand nombre de supporters de l’équipe de football de la Lazio de Rome est connu pour ses propos et attitudes racistes et antisémites. Mais lors de dernier match de championnat disputé contre l’équipe de Cagliari, un groupe de supporters de la Lazio a franchi toutes les lignes rouges en brandissant des pancartes montrant la jeune déportée Anne Frank en maillot de l’équipe de l’AS Roma, le rival honni et l’ennemi juré. De stickers du même genre avaient également été collés un peu partout, y compris aux toilettes.

Il faut savoir que pour les « ultras » de la Lazio, l’équipe et les supporters de l’AS Roma sont considérés avec mépris comme des « Juifs », tout comme c’est le cas au Pays-Bas, où l’Ajax d’Amsterdam est vue comme une équipe « juive » (historiquement exact) et son ennemie jurée, l’équipe du Feyenoord de Rotterdam comme antisémite, ce qui est vrai également. Et lors des matches, les insultes antisémites et antisionistes fusent.

Ces images ont naturellement choqué, et la police a ouvert une enquête, réussissant déjà à appréhender seize suspects. Ruth Durghello, présidente de la communauté juive de Rome a appelé à « sortir l’antisémitisme des stades ». Le président de l’Etat, Sergio Mattarella a demandé au ministre de l’Intérieur, Marco Minniti, de tout faire pour que l’enquête aboutisse rapidement et que les auteurs soient bannis des stades. « Utiliser l’image d’Anne Frank comme signe d’insulte et de menace, outre que c’est inhumain, est alarmant pour notre pays, qui a subi la contagion, il y a 80 ans, de la cruauté bornée de l’antisémitisme », dénonce un communiqué du président de l’Etat. « C’est incroyable, inacceptable, il ne faut pas le minimiser ni le sous-évaluer », a insisté de son côté le chef du gouvernement, Paolo Gentiloni.

Très gêné par le tollé soulevé par ces comportements, le président de la Lazio, Claudio Lotito est allé déposer une gerbe de fleurs devant la synagogue de Rome. Il a déclaré: « Aujourd’hui, nous entendons réaffirmer notre position encore une fois avec ce geste clair et sans équivoque : personne ne peut utiliser la Lazio. La plupart de nos supporters sont avec nous contre l’antisémitisme ».

Suite à cela des initiatives ont été prises notamment sur le plan éducatif. Les capitaines de l’Inter Milan et de la Sampdoria de Gênes ont remis des exemplaires du Journal d’Anne Frank et de Si c’est un homme de Primo Levi, écrivain déporté à Auschwitz, à des enfants qui les accompagnent sur la pelouse de San Siro, avant un match. De son côté, la Fédération italienne de football (Figc) a décidé qu’un extrait du Journal d’Anne Frank devra être lu dans les stades avant chaque match de Ligue A, B et C. Enfin, le club de la Lazio de Rome emmènera chaque année deux-cent jeunes supporters au camp de concentration et au camp d’extermination d’Auschwitz, où Anne Frank a été déportée avant de mourir à Bergen-Belsen. Et symboliquement, les joeurs de la Lazio se sont entraînés avec un maillot portant le portrait d’Anne Frank avec l’inscription « Non à l’antisémitisme ».