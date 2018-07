Jérusalem: l’Autorité Palestiniennne contre le festival de la Lumière

Le festival de la Lumière a ouvert ses portes dans la Veille ville de Jérusalem. Il attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs qui peuvent admirer des installations lumineuses de toutes tailles et styles créées par des artistes israéliens comme étrangers, projetées sur les murs et maisons de la Vieille ville.

Mais cet événement n’est pas du goût de l’Autorité Palestinienne. Youssouf Al-Mahmoud, porte-parole du cabinet de Ramallah accuse ce festival d’être “un outil supplémentaire de judaïsation de la Vieille ville que l’occupant israélien tente d’imposer”. Il accuse aussi Israël de vouloir “effacer l’histoire et le présent des antiques villes arabes” (sic) et rajoute que “le monde entier reconnaît que la partie orientale de Jérusalem est un territoire occupé et qu’elle sera un jour la capitale de la Palestine”…

Le site officiel de l’AP a qualifié ce festival de “Festival de la judaïsation”.

Photo Hadas Parush / Flash 90