L’Autorité Palestinienne remet la technique du salami sur le tapis

Alors que la plupart des journalistes des grands médias israéliens prennent leurs désirs pour des réalités et rêvent à voix haute que Donald Trump est venu en Israël pour faire pression sur Binyamin Netanyahou et imposer un Etat ‘palestinien’, l’Autorité Palestinienne remet la mosquée au milieu du village et émet ses conditions pour une reprise des négociations avec Israël. L’un des plus proches conseillers de Mahmoud Abbas a déclaré lundi que l’Autorité Palestinienne n’acceptera de reprendre la dialogue qu’à partir de là où il s’était interrompu à l’époque d’Ehoud Olmert!

En clair, il s’agit de la poursuite de la technique du salami instaurée par Yasser Arafat en 1974: agir par étapes et obtenir chaque fois davantage de concessions. De 2006 à 2008, le tandem Ehoud Olmert-uirTsipi Livni avait négocié avec Saeb Arekat qui représentait Mahmoud Abbas. Les pourparlers, tenus dans le secret, avaient débouché sur la « proposition Olmert » qui allait encore plus loin que celle faite à Yasser Arafat par Ehoud Barak en 2000.

Sur le plan territorial, Ehoud Olmert proposait en retrait israélien de 94% de la Judée-Samarie, avec une cession de 6% de territoires dans le territoire israélien. Ehoud Olmert proposait d’annexer uniquement trois « blocs de localités »: Ariel, Maale Adoumim et le Goush Etzion. L’ancien Premier ministre proposait également des concessions inimaginables sur Jérusalem: renonciation à la souveraineté israélienne sur la Vieille ville et sur tous les quartiers arabes et création d’une capitale de la « Palestine » dans la partie orientale de Jérusalem. Et quant aux « lieux saints », une commission de représentants de cinq pays (dont la « Palestine ») seraient chargée de trouver une solution. La seule question sur laquelle Ehoud Olmert a été plus ferme fut celle des « réfugiés ».

Et pourtant, Mahmoud Abbas a balayé cette proposition surréaliste d’un revers de la main. Aujourd’hui, il se dit donc prêt à reprendre le dialogue…mais comme base de départ la proposition Olmert comme si son contenau était déjà dans sa besace.

Photo Flash 90