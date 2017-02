L’Autorité Palestinienne proteste contre la fermeture d’une école du Hamas à Jérusalem

L’animosité entre le Fatah et le Hamas est mis en veilleuse dès qu’il s’agit de la lutte contre Israël. L’Autorité Palestinienne a exprimé sa colère après la fermeture d’une école primaire du Hamas dans le quartier de Tsur Baher à Jérusalem, sur décision judiciaire. Les quelque deux-cent vingt enfants y sont quotidiennement endoctrinés à la haine antisémite et à la glorification du terrorisme.

L’AP accuse Israël « d’action méthodique contre les institutions éducatives (sic) palestiniennes » et de « tenter d’imposer les programmes scolaires destructeurs à la jeunesse palestinienne ». Ses dirigeants ont décidé de saisir l’ONU, l’Unesco et l’Union européenne contre ce qu’ils qualifient de… »terrorisme israélien basé sur l’incitation au racisme, à la haine et au terrorisme »!!!

On nage en plein délire….

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90