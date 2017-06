L’Autorité Palestinienne dupe une nouvelle fois les Etats-Unis

Mardi devant le Sénat US, le secrétaire d’Etat Rex Tillerson affirmait lors d’un débat sur le budget 2018 « qu’à sa connaissance, l’Autorité Palestinienne avait changé sa politique concernant le versement de salaires aux terroristes détenus ou aux familles de terroristes ». Il expliquait qu’il avait exigé cela de Mahmoud Abbas lors de leur dernière rencontre, et que le chef de l’AP lui avait promis d’accéder à sa demande.

Mais mercredi matin, un haut responsable politique israélien démentait catégoriquement un tel changement: « Nous n’observons absolument aucun changement dans cette politique appliquée par l’AP. Elle continue à verser des salaires aux terroristes, à les glorifier et glorifier leurs actes, et à inciter à la haine et à la violence ».

Cette source gouvernementale précise que les Américains ont sans doute été induits en erreur par la diffusion d’une information mensongère par l’un des médias dépendants de l’AP.

« Nous démontrerons aux Américains que c’est l’inverse qui est vrai, comme nous avons leur avons souvent prouvé par le passé que Mahmoud Abbas ment éhontément, notamment récemment concernant l’incitation à la haine », rajoute cette source israélienne. Ce qui avait provoqué le coup de colère du président Donald Trump à Beit Lehem lors de sa rencontre avec Mahmoud Abbas, car ce dernier lui avait assuré à Washington qu’il n’incitait jamais contre Israël!

Cette question essentielle sera sans doute à l’ordre du jour de la rencontre tripartite qui est prévue d’ici quelques semaines dans la capitale américaine entre Donald Trump, Binyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas.

