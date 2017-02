L’Autorité Palestinienne déçue du communiqué de la Maison-Blanche

Les rôles sont désormais inversés depuis le départ de Barack Obama et l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. L’Autorité Palestinienne considère que la dernière déclaration du porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer concernant la construction dans les localités juives » est inacceptable et floue ».

Hanan Ashrawi, l’une des figures historiques de l’OLP a déclaré à un média français que cette déclaration semble indiquer que l’Administration Trump accepte l’extension des localités juives. Un autre haut responsable de la centrale terroriste note (avec raison!) que l’attitude de la nouvelle administration américaine est en contradiction avec cinquante ans de politique américaine concernant les localités juives et Jérusalem.

L’Autorité Palestinienne tente par tous les moyens de se frayer un chemin vers Washington. Elle y a même envoyé l’un de ses meilleurs alliés à la Knesset, Ahmad Tibi, qui a rencontré le directeur du département Proche-Orient au State Department, Ted Wallström. Venu pour défendre la cause arabe israélienne, Ahmad Tibi s’est également fait l’avocat de l’Autorité Palestinienne sur la question des localités juives et celle du transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem. L’Autorité Palestinienne a une oreille attentive parmi les hauts-fonctionnaires du Département d’Etat, généralement plus proches du monde arabe que d’Israël.

Mais l’Autorité Palestinienne devra attendre et surtout changer d’attitude et de langage. Jason Greenblatt, l’un des proches conseillers du président Donald Trump pour le conflit israélo-palestinien a rencontré une délégation de conseillers de Mahmoud Abbas. Il leur a dit que le président américain ne souhaite pas pour l’instant installer un canal de dialogue régulier avec l’Autorité Palestinienne.

La réintroduction d’un peu de morale dans la politique étrangère ne fait pas de mal.

Photo STR / Flash 90