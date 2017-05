L’Autorité Palestinienne contre l’Iran

L’Autorité Palestinienne n’a pas du tout aimé l’attitude de Téhéran dans la crise qui l’oppose actuellement au Hamas. Hassan Sheikh Al-Aslam, adjoint au ministre iranien des Affaires étrangères avait accusé Mahmoud Abbas de s’en prendre au Hamas à Gaza « afin de satisfaire les désirs d’Israël et des Etats-Unis et de lier son destin à Israël ».

Nabil Abou Rodeineh, porte-parole de Mahmoud Abbas, a répondu: « Ceux qui ont capitulé sur la question de leur programme nucléaire, qui alimentent les guerres civiles dans le monde arabe et contribuent à la scission au sein du mouvement palestinien n’ont plus le droit de parler de Palestine ni de s’en prendre au président de l’Autorité Palestinienne ou encore de rendre service à Israël et aux ennemis de la Nation arabe ».

Photo Flash 90