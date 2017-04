L’Autorité Palestinienne cesse de payer l’électricité israélienne pour Gaza

La crise entre l’Autorité Palestinienne et le Hamas monte encore d’un cran. Mahmoud Abbas a fait savoir au général Yoav Mordekhaï, coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires qu’elle cesse immédiatement de régler les factures de l’électricité fournie par Israël à la bande de Gaza. Le montant de l’approvisionnement israélien s’évalue à environ 40 millions de shekels par mois, qui sont déduits ensuite par Israël de la collecte de la TVA qu’il verse à l’AP.

L’Autorité Palestinienne espère ainsi faire pression sur le Hamas dans le bras de fer qui oppose les deux factions terroristes. Mais Israël se trouve aussi pris entre le marteau et l’enclume: continuer à fournir de l’électricité gratuitement au Hamas, alors que l’organisation terroriste détient deux dépouilles de soldats et deux civils vivants ou interrompre cet approvisionnement et risquer une fuite en avant militaire du Hamas.

La tensione AP-Hamas qui atteint de nouveaux sommets n’est pas une question d’argent mais de luttes d’influences dans la bande de Gaza. Mahmoud Abbas aimerait y restaurer son pouvoir perdu en 2007 après la prise de contrôle de force par le Hamas. Et avant son voyage à Washington et l’arrivée de Donald Trump dans la région, le chef de l’AP aimerait montrer qu’il possède encore quelque influence sur ce qui se passe dans la sphère arabe palestinienne..iali.

On est loin du serpent de mer de la « réconciliation nationale »…

Photo Flash 90