L’Australie gèle son aide financière à l’Autorité Palestinienne

La ministre australienne des Affaires étrangères Julie I. Bishop a annoncé que son pays allait bloquer le transfert de 10 millions de dollars australiens (6,3 millions d’euros) prévus pour l’Autorité Palestinienne. La ministre a expliqué qu’elle n’a reçu aucune réponse de la part de Ramallah garantissant que cette somme ou une partie ne servira pas à payer les salaires aux terroristes détenus en Israël ou aux familles des terroristes morts.

L’Australie verse chaque année 10 millions de dollars australiens à un fonds d’aide à l’AP ouvert par la Banque mondiale. Julie Bishop a précisé qu’elle s’est adressée à l’AP le 29 mai dernier mais n’a pas obtenu de réponse. Et pour cause! Optimiste, elle a voulu croire que l’AP n’a jusqu’à présent pas alloué de l’argent australien à cet effet mais elle a exprimé ses craintes qu’à l’avenir, de l’argent australien ne soit utilisé à des objectifs que l’Australie réprouve. Julie Bishop a annoncé que cette somme sera remise à un fonds de l’ONU en faveur des Arabes palestiniens qui accorde de l’aide civile dans les domaines de la santé, de la nourriture, de l’eau et de l’hygiène. Environ 75% de cette aide est versée à la population de la bande de Gaza.

Cette décision australienne est le fruit des efforts israéliens et américains face aux pays donateurs de faire cesser ce scandale de l’utilisation de l’aide financière internationale à l’Autorité Palestinienne pour payer des salaires à des terroristes.

Le ministre de la Science, de la Technologie et de l’Espace Ofir Akounis a salué la décision autralienne: “L’aide internationale à l’Autorité Palestinienne et au Hamas est depuis longtemps devenue un moteur du terrorisme. La majorité de cette aide n’est pas destinée aux besoins de la population civile et à la promotion de la paix mais à des activités terroristes ou aux campagnes anti-israéliennes internationales. Il serait bon que les autres pays donateurs fassent comme l’Australie et cessent également de verser des fonds qui alimentent le terrorisme”.

