L’attentat de Bruxelles visait des Juifs

L’enquête de la police belge sur l’attentat meurtrier commis à l’aéroport de Bruxelles-Zaventen le 22 mars 2016 montre clairement que le commando musulman visait essentiellement des Américains et des Juifs. Ce jour-là, Ibrahim El-Bakraoui et Niajm Laachraoui se faisaient exploser parmi des voyageurs en partance. Le double-attentat avait fait seize morts et une quarantaine de blessés.

L’un des enquêteurs a révélé sous anonymat que les terroristes voulaient viser avant tout « des Américains et des Juifs ». L’un des éléments de preuve réside dans le fait que les images filmées par les caméras de vidéo-surveillance montrent l’un des terroristes quitter précipitamment un groupe d’une soixantaine d’élèves pour s’approcher de deux Juifs orthodoxes facilement reconnaissables avant de se faire exploser. Par chance, les deux hommes qui étaient en partance pour Israël n’ont été « que » blessés.

Par ailleurs, les interrogatoires de « l’homme au chapeau », le troisième terroriste qui avait réussi à s’enfuir ont également permis de déduire que les Américains et les Juifs étaient les cibles prioritaires des trois terroristes.

